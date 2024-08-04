　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蓮池潭公廁尾隨侵犯！妙齡女反抗遭抓頭撞馬桶　淫男下場曝

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲蓮池潭公廁有女子遭尾隨猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名年輕女子小安(化名)深夜繞著蓮池潭行走，遭陌生男子尾隨，並趁她內急到兒童公園公廁上廁所時，強行闖入廁間，小安放聲呼救並奮力掙扎，仍遭男子抓頭撞擊馬桶，猥褻得逞。案發後小安報警，警方循線查出犯案為前科累累的林姓男子，全案上訴到高雄高分院，刑事上林男犯強制猥褻罪，處2年徒刑。民事上則要陪小安40萬元。

判決指出，小安於去年2月1日凌晨約1點半時，到蓮池潭兒童公園無性別公廁上廁所，突然遭一名身穿迷彩服的男子拉開廁門，小安驚呼「救命」，仍遭林男強行環抱並脫光上半身，經小安奮力掙脫，趁隙往公廁外逃跑，被林男勾頸拖回公廁內，除猛按抓她的胸部和臀部外，還抓起她的頭撞擊公廁馬桶，對她猥褻得逞。

警方接獲報案後，調閱監視器循線找到犯案的林姓男子，發現小安當天沿著環潭路行走，經過艇庫碼頭公廁前，林姓男子就騎著腳踏車尾隨在後，跟了她將近750公尺，在兒童公園公廁下手侵犯後，又騎腳踏車往反方向、往艇庫碼頭公廁方向離去。

全案審理時，林男辯稱犯嫌不是他，當時是萬年季，他受雇前往工作，會兩度經過艇庫碼頭公廁，是因為東西掉了，又回頭去找。

法官認為，當時萬年季早就結束，而且如果林男回頭找東西，應該還會再折返，也就是經過艇庫碼頭公廁3次。在比對各監視畫面等證據後，判定侵犯小安的男子就是林男，審酌他還有竊盜、搶奪、縱火等前科，素行不佳，犯強制猥褻罪，處2年徒刑。可上訴。

另小安案發後身心受創，不僅頭部、胸部及四肢鈍挫傷，回想起遭到侵害也會湧起強烈噁心的感受，情緒相當低落，再對林男求償40萬撫慰金，高雄高分院判小安勝訴，全案定讞。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
啦啦隊女神短今「邊走邊晃」穿超低胸！　旁邊阿北嚇到了
奧運羽球女單「雙方場邊沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則
快訊／若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼！
溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望
股神巴菲特出手！重砍蘋果50%持股　手握9兆現金創新高
李洋躺地上「鞋底1細節」驚呆萬人　一日球迷：躺著都能贏
伊朗明天將對以色列「發動大規模空襲」！　美國情報曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北檳榔西施追撞等紅燈情侶　見警慌了...被搜出吸食器

貨車突衝撞！士林社子島頭公園遶境活動意外　13人送醫3昏迷

嚇死！竹北頭前溪驚見男浮屍　警消打撈上岸…靠刺青確認身份　

大陸低價茶變「百年普洱」騙投資　海撈5600萬！主謀8房產全扣押

私訊家長收營養午餐費+戶外教學費　新竹私校班導捲24萬落跑

蓮池潭公廁尾隨侵犯！妙齡女反抗遭抓頭撞馬桶　淫男下場曝

蘆洲驚悚車禍！18歲騎士違規左轉遭撞飛　頭背重擊昏迷指數3

台南將軍漁港旁「男倒臥車內」！警消開門驚見已死亡　家屬慟認屍

快訊／「台中最強燒鵝餐廳」清晨驚傳火警　週日訂位全數取消

加入「保證獲利群組」慘失276萬　屏東男配合警逮3車手

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

新北檳榔西施追撞等紅燈情侶　見警慌了...被搜出吸食器

貨車突衝撞！士林社子島頭公園遶境活動意外　13人送醫3昏迷

嚇死！竹北頭前溪驚見男浮屍　警消打撈上岸…靠刺青確認身份　

大陸低價茶變「百年普洱」騙投資　海撈5600萬！主謀8房產全扣押

私訊家長收營養午餐費+戶外教學費　新竹私校班導捲24萬落跑

蓮池潭公廁尾隨侵犯！妙齡女反抗遭抓頭撞馬桶　淫男下場曝

蘆洲驚悚車禍！18歲騎士違規左轉遭撞飛　頭背重擊昏迷指數3

台南將軍漁港旁「男倒臥車內」！警消開門驚見已死亡　家屬慟認屍

快訊／「台中最強燒鵝餐廳」清晨驚傳火警　週日訂位全數取消

加入「保證獲利群組」慘失276萬　屏東男配合警逮3車手

李孟遠奪銅英國《衛報》竟誤植「泰國隊」　上屆東奧也寫錯

快訊／大谷翔平單場3盜　「30轟、30盜」日本第1人、隊史第3人

新竹城隍廟美食推薦！北區深夜豬腳湯　肉嫩無骨口感Q彈膠質滿滿

張柏芝「爆懷第4胎」消失5個月！　接小孩被目擊…彎腰洩肚皮動靜

傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

買票變付費會員？高嘉瑜控「車庫娛樂」詐騙　北市消保官要查了

2024東京迪士尼樂園10個隱藏玩法！怎麼跟米奇互動拍照、明星們出現地點

新北檳榔西施追撞等紅燈情侶　見警慌了...被搜出吸食器

啦啦隊女神「邊走邊晃」穿超低胸！旁邊阿北嚇到了 短今大巨蛋上班全被拍

貨車突衝撞！士林社子島頭公園遶境活動意外　13人送醫3昏迷

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

國1北彰化段凌晨連環撞！客運7乘客送醫

國道3號工程人員深夜遭撞　痛苦倒地緊急送醫

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

快訊／疑夫妻吵架　台南永康民宅火警

同鄉介紹賺外快　移工休假兼差慘了

更多熱門

相關新聞

高雄轎車撞施工圍欄　噴飛轉圈重摔超驚悚

高雄轎車撞施工圍欄　噴飛轉圈重摔超驚悚

高雄一名翁姓男子（46歲）日前凌晨開車回家行經左營區時，自撞施工圍欄，整輛車騰空飛起翻轉一圈翻覆在路上。警方獲報到場，發現翁男面有酒容、酒氣，經檢測酒測值超過0.25mg/L，當場依違反刑法公共危險罪逮捕。

鬼門剛開就車禍！詭異「立筊」畫面曝

鬼門剛開就車禍！詭異「立筊」畫面曝

「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

關鍵字：

高雄蓮池潭公廁性侵猥褻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

可能有颱風！　最快生成時間曝

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住狂噴金句

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面