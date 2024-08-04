蓮池潭公廁尾隨侵犯！妙齡女反抗遭抓頭撞馬桶　淫男下場曝

▲蓮池潭公廁有女子遭尾隨猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名年輕女子小安(化名)深夜繞著蓮池潭行走，遭陌生男子尾隨，並趁她內急到兒童公園公廁上廁所時，強行闖入廁間，小安放聲呼救並奮力掙扎，仍遭男子抓頭撞擊馬桶，猥褻得逞。案發後小安報警，警方循線查出犯案為前科累累的林姓男子，全案上訴到高雄高分院，刑事上林男犯強制猥褻罪，處2年徒刑。民事上則要陪小安40萬元。

判決指出，小安於去年2月1日凌晨約1點半時，到蓮池潭兒童公園無性別公廁上廁所，突然遭一名身穿迷彩服的男子拉開廁門，小安驚呼「救命」，仍遭林男強行環抱並脫光上半身，經小安奮力掙脫，趁隙往公廁外逃跑，被林男勾頸拖回公廁內，除猛按抓她的胸部和臀部外，還抓起她的頭撞擊公廁馬桶，對她猥褻得逞。

警方接獲報案後，調閱監視器循線找到犯案的林姓男子，發現小安當天沿著環潭路行走，經過艇庫碼頭公廁前，林姓男子就騎著腳踏車尾隨在後，跟了她將近750公尺，在兒童公園公廁下手侵犯後，又騎腳踏車往反方向、往艇庫碼頭公廁方向離去。

全案審理時，林男辯稱犯嫌不是他，當時是萬年季，他受雇前往工作，會兩度經過艇庫碼頭公廁，是因為東西掉了，又回頭去找。

法官認為，當時萬年季早就結束，而且如果林男回頭找東西，應該還會再折返，也就是經過艇庫碼頭公廁3次。在比對各監視畫面等證據後，判定侵犯小安的男子就是林男，審酌他還有竊盜、搶奪、縱火等前科，素行不佳，犯強制猥褻罪，處2年徒刑。可上訴。

另小安案發後身心受創，不僅頭部、胸部及四肢鈍挫傷，回想起遭到侵害也會湧起強烈噁心的感受，情緒相當低落，再對林男求償40萬撫慰金，高雄高分院判小安勝訴，全案定讞。