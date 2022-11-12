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北韓核武導彈威脅升級！美國「施壓中國」介入：否則將增強東亞駐軍

▲▼北韓聲稱2至5日試射飛彈、砲擊、派軍機升空等行動屬於針對敵方的「軍事作戰」。（圖／路透）

▲美國欲藉「北韓核武威脅」議題施壓中國，一旦北韓不停止軍事挑釁，則美國將會增強駐兵。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）核武與導彈威脅升級、以及第7次核試驗在即，美國研擬強化與日本、南韓等三方之間的軍事合作關係，同時預計在14日拜習會時向中國施壓，期盼中國在推動北韓無核化上能夠扮演重要角色，且能積極阻止北韓持續在地區發起軍事挑釁，否則美國只能加強在東北亞的駐軍。

根據《韓聯社》，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間11日在總統拜登所搭乘、飛往柬埔寨金邊的空軍一號專機上召開簡報會議，他首先提到拜登、中國國家主席習近平14日在拜習會時預計討論到的議題，「拜登總統將會向習主席明確傳達立場，表示北韓不僅影響美國、南韓、日本，甚至還對地區整體的和平穩定產生威脅。」

蘇利文言語中暗示，美國將會就北韓議題向中國施壓，「若北韓還是持續走上相同的道路，則美國不得不強化在地區（東北亞）駐屯的軍事和安全力量（military and security presence）。因此，在遏阻北韓最壞行動上扮演建設性角色，同時也能符合中國的利害關係。當然，中國會不會這樣做，全然由中國自行決定。」

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

為了應對來自北韓的軍事威脅、維持東北亞地區的和平穩定，目前美國在南韓駐軍有2萬8500人、在日本駐軍則有5萬5000人。報導分析，中國一直以來其實對美國在東北亞增強軍事力量的議題上相當敏感，因此蘇利文的此番話語，無疑是施壓中國積極處理北韓核武問題。

另外，拜登明（13）日將與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行高峰會，對於此次美日韓會談上期盼能取得何種成果，蘇利文答道，「我們真的樂見的是，美日韓3國能共同強化軍事安全合作。3國不僅得面對北韓這個共同的威脅與挑戰，為了強化地區內的和平穩定，還得廣泛包含3國合作的力量。」

《韓聯社》分析，蘇利文的談話暗示美國不僅期盼能在北韓與北韓核武威脅上達成美日韓3國合作，事實上在包括台灣海峽、南海等印太地區問題上，美國期盼美日韓3國能夠合作、共同對抗中國。

蘇利文也預告，在美日韓3國元首會談後所發表的聯合聲明中，將會出現3國更加緊密的合作。

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