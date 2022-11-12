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梨泰院踩踏蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」：崩潰到幻聽

▲▼龍山消防署被指控，案發後未在第一時間出動人力協助警方。（圖／CFP）

▲龍山消防署被指控，案發後未在第一時間出動人力協助警方。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日爆發踩踏慘劇，至今累計157人死亡。事發後，警消當局被外界指控救援不力，其中龍山消防署長崔成範接受質詢時表示，自己絕不戀棧，對於無法在事前阻止災難發生感到相當自責；同時他透露，至今仍正在服用抗憂鬱、抗壓力藥物。在提到罹難者與其家屬時，他甚至紅了眼眶。

根據《韓聯社》、《SBS News》，首爾龍山消防署長崔成範（최성범，音譯）昨（11）日出席首爾市議會都市安全建設委員會行政監察，當面對委員長兼市議員宋棹鎬的提問時，他表示自己絕對不會戀棧、且隨時有扛起責任的覺悟，「若一開始能事先預知人潮擁擠、早先派出內勤與其他人員，傷亡可能就不會這麼慘重。」

▲▼警方偵辦案件質疑，為何最初抵達現場的是鐘路消防署的救護車，而非龍山消防署的救護車。（圖／志影像／newscom）

▲警方偵辦案件質疑，為何最初抵達現場的是鐘路消防署的救護車，而非龍山消防署的救護車。（圖／志影像／newscom）

崔成範接受質詢時透露，在踩踏悲劇後內心備受衝擊，至今為止仍必須服用靠憂鬱、抗壓力藥物，甚至在慘劇發生後的1至2天內，耳朵還會出現幻聽，「一起出動至現場的監察主任被歸類在創傷後壓力症候群（PTSD）高風險名單，目前正在接受精神科治療，且仍持續服用藥物。當然，我也一樣。」

在提到罹難者與家屬，崔成範更一度紅了眼眶，「我不知道該說什麼，才能安慰在事故現場慘烈犧牲的死者與家屬。」

報導指出，警察廳特別搜查本部最近依業務過失致死傷嫌疑，將崔成範立案偵辦。辦案人員認為，在梨泰院踩踏事件爆發，警方接獲112報案後曾通報消防當局支援，然而龍山消防署一開始卻錯估情勢，認為沒有出動人員的必要，即便在事故發生後也未能迅速調整消防應對階段。

▲▼首爾消防災難本部長崔泰榮接受質詢時針對梨泰院案哽咽落淚。（圖／達志影像）

▲首爾消防災難本部長崔泰榮接受質詢時針對梨泰院案哽咽落淚。（圖／達志影像）

另外，辦案人員質疑，梨泰院踩踏事故發生後，為何最先抵達現場的是隸屬於鐘路警察署的救護車、而非是轄區內的龍山警察署消防車。對此，首爾消防災難本部長崔泰榮（최태영）解釋，「原本龍山消防署的救護車在梨泰院待命，然而晚間10時5分接獲有人報案頭部出血，該輛救護車才緊急出動，在護送患者送醫後，便及時趕往事故現場。」

根據《韓國日報》，自從崔成範被依業務上過失致死傷等嫌疑被立案偵辦後，民眾對辦案人員相當不解，因為崔成範在事故發生（晚間10時15分）後不久，便在13分鐘後、晚間10時28分抵達梨泰院派出所（119安全中心）坐鎮指揮，且向現場記者公佈傷亡人數與救災現況時，拿著麥克風的手還不斷顫抖

《SBS News》認為，龍山消防署長崔成範在面對梨泰院案的態度上，與行政安全部長李祥敏呈現天壤之別。李祥敏在記者會與面對質詢時不斷失言，不僅表示「梨泰院案並非事前部署警消人力，就能夠徹底解決的問題」，還曾透露自己並無意請辭。

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