十大伴手禮票選搶票花招盡出　「吃歸剛欸」評審自嘲：拚生命評選

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工策會今天和明天在市民廣場舉行「2023第14屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，129家入圍店家各出奇招動員拉票，希望能擠進前10名，工策會總幹事黃于珊說，這屆競爭相當激烈，一開始就有200多家參賽，評審們從早吃吃喝喝直到晚上，坦言即使看到美食也吃不下，還自嘲是用生命在評選，黃還說，伴手禮不只行銷國內，還到東南亞辦展售會，要將台中美食推薦給全世界。

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黃于珊表示，11月1日至10日為期10天的網路票選已經截止，接下來是現場票選，今天天氣非常好，市民廣場從早上就湧進不少民眾逛攤位並且投票，129家入圍店家也都動員親友、透過網路號召粉絲團前來投票，現場吆喝聲此起彼落，連小恐龍、財神爺等吉祥物都出籠，激烈程度不輸選舉。

黃于珊說，十大伴手禮的名單明天揭曉，將頒發首獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎等逾30個獎項，連歷屆十大伴手禮得主也有金口碑獎可拿。

工策會補充，民眾到投票服務台，掃描QRcode進入投票系統，每人僅得投票一次，從食品組、文創商品、歷屆首獎店家共129項參選商品中，勾選5至10項商品，送出投票並出示完成投票畫面，即可向工作人員兌換摸彩券，現場能享用美食、買好物，還有機會抽70吋電視與伴手禮盒，一舉數得。

黃于珊強調，十大伴手禮不只行銷國內，還藉由台中各項出國比賽的選手把伴手禮帶出去送給國際友人，此外，11日至13日在馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心舉辦快閃展售會，讓國外也能品嚐台中的糕餅、豆腐乳、烏魚子、果醋及好茶等美食。

今天現場票選活動還首度公開「元宇宙特色市集」，採用RPG風格完美復刻台中市政府廣場景色，展示40家台中伴手禮品牌，工策會將透過無遠弗屆的元宇宙，打破地域限制，幫助民眾認識台中優質伴手禮。