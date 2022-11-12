　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十大伴手禮票選搶票花招盡出　「吃歸剛欸」評審自嘲：拚生命評選

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工策會今天和明天在市民廣場舉行「2023第14屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，129家入圍店家各出奇招動員拉票，希望能擠進前10名，工策會總幹事黃于珊說，這屆競爭相當激烈，一開始就有200多家參賽，評審們從早吃吃喝喝直到晚上，坦言即使看到美食也吃不下，還自嘲是用生命在評選，黃還說，伴手禮不只行銷國內，還到東南亞辦展售會，要將台中美食推薦給全世界。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃于珊表示，11月1日至10日為期10天的網路票選已經截止，接下來是現場票選，今天天氣非常好，市民廣場從早上就湧進不少民眾逛攤位並且投票，129家入圍店家也都動員親友、透過網路號召粉絲團前來投票，現場吆喝聲此起彼落，連小恐龍、財神爺等吉祥物都出籠，激烈程度不輸選舉。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

黃于珊說，十大伴手禮的名單明天揭曉，將頒發首獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎等逾30個獎項，連歷屆十大伴手禮得主也有金口碑獎可拿。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

工策會補充，民眾到投票服務台，掃描QRcode進入投票系統，每人僅得投票一次，從食品組、文創商品、歷屆首獎店家共129項參選商品中，勾選5至10項商品，送出投票並出示完成投票畫面，即可向工作人員兌換摸彩券，現場能享用美食、買好物，還有機會抽70吋電視與伴手禮盒，一舉數得。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

黃于珊強調，十大伴手禮不只行銷國內，還藉由台中各項出國比賽的選手把伴手禮帶出去送給國際友人，此外，11日至13日在馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心舉辦快閃展售會，讓國外也能品嚐台中的糕餅、豆腐乳、烏魚子、果醋及好茶等美食。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

今天現場票選活動還首度公開「元宇宙特色市集」，採用RPG風格完美復刻台中市政府廣場景色，展示40家台中伴手禮品牌，工策會將透過無遠弗屆的元宇宙，打破地域限制，幫助民眾認識台中優質伴手禮。

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中十大伴手禮今天和明天開放現場票選，各店家花招盡出，全力拉票，129家要選出10家，戰況激烈。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
房間看到2東西不要租！　房產專家：住久身體出問題
快訊／滅火器熱唱引爆凱道造勢　民進黨宣布現場3萬人齊聚相挺
高虹安合體郭董被爆「影片合成的」！來源曝光
快訊／徐巧芯猛打綠營側翼遭檢舉！「臉書禁言6天」
LIVE／大咖全到齊！民進黨凱道大造勢晚間登場
Live／國民黨決戰北台灣！　侯友宜領軍「板橋大造勢」
球員高喊「3千萬」辜董微笑點頭　兄弟總冠軍商品預購破千萬
《全明星》再爆退賽　男星愧疚曝心聲：與大家同在

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了：想到就怕

十大伴手禮票選搶票花招盡出　「吃歸剛欸」評審自嘲：拚生命評選

傳染病防治法修法「拼年底前預告」　王必勝透露指揮中心退場時機

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

去去菸害！高雄「模範公務員」變故事姊姊　雙語繪本從小扎根

2022年觀護盃少年慢速壘球邀請賽　超越自我突破限制　

「只買得起UNIQLO+NET」50K男超自卑！揭1關鍵：年薪千萬也在穿

爆乳辣妹「和魔獸合影」被酸爆　本尊高EQ回應：男友差點哭出來

台日鐵路便當太威！鐵路便當節爆棚　排隊人潮刷新紀錄

「風格設計節」松菸登場！台式浪漫主題市集　超過400間特色品牌

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了：想到就怕

十大伴手禮票選搶票花招盡出　「吃歸剛欸」評審自嘲：拚生命評選

傳染病防治法修法「拼年底前預告」　王必勝透露指揮中心退場時機

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

去去菸害！高雄「模範公務員」變故事姊姊　雙語繪本從小扎根

2022年觀護盃少年慢速壘球邀請賽　超越自我突破限制　

「只買得起UNIQLO+NET」50K男超自卑！揭1關鍵：年薪千萬也在穿

爆乳辣妹「和魔獸合影」被酸爆　本尊高EQ回應：男友差點哭出來

台日鐵路便當太威！鐵路便當節爆棚　排隊人潮刷新紀錄

「風格設計節」松菸登場！台式浪漫主題市集　超過400間特色品牌

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

與賴琳恩愛情長跑11年　陳乃榮「人夫語錄」網笑：最高生存法則！

《寶可夢》小智終於奪世界冠軍　男粉看哭：小學等到中年！

安溥10年前消失演藝圈原因曝！　突關閉35萬粉專：多說多錯

快訊／滅火器熱唱引爆凱道造勢　民進黨宣布現場3萬人齊聚相挺

中職對戰頻繁不好投？　郭俊麟有不同觀點

快訊／徐巧芯猛打綠營側翼遭檢舉！「臉書禁言6天」

鴻海泰國合資電動車廠動土　拚2024年生產交車

辰亦儒大陸拼事業「曾之喬視訊慶生」　夫妻愛看房當興趣

紅肉易致癌？研究：無直接關係「白肉也有風險」　有些雞、魚是紅肉

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

男賣BLACKPINK門票「要穿內衣開合跳」　女粉答應了

E奶「護理系女神」267字自爆斷指秘辛　網友心疼讚棒棒

外婆難伺候　他曝舅媽活在地獄

好天氣快沒了！周日晚間雨彈開轟「2地防大雨」　放晴時間出爐

妹子註冊包養網「遇到大伯也在玩」！結局看傻了

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

「只買得起UNIQLO+NET」50K男超自卑！內行狂挺

10分鐘看完台北市長辯論！網友一面倒讚1人

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

更多熱門

相關新聞

129選10家超競爭　台中十大伴手禮11/13日揭曉

129選10家超競爭　台中十大伴手禮11/13日揭曉

「2023第14屆台中市十大伴手禮」已完成網路票選統計，至於現場票選則在12日、13日市民廣場舉行，每人僅能投票1次，從129項參選商品中勾選5至10項商品，十大伴手禮名單後天出爐，現場票選的民眾不但能享用美食、買好物，投完票還有機會抽70吋電視與伴手禮盒，一舉數得。

摩根大通看跌加密貨幣　比特幣最低下探1.3萬美元

摩根大通看跌加密貨幣　比特幣最低下探1.3萬美元

Meta裁員1.1萬人　祖克柏道歉

Meta裁員1.1萬人　祖克柏道歉

爆抄襲VR程式碼　光禾感知反控誣告

爆抄襲VR程式碼　光禾感知反控誣告

元宇宙之鑰　實體數位黃金問世

元宇宙之鑰　實體數位黃金問世

關鍵字：

十大伴手禮工策會元宇宙

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面