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129家選10家競爭白熱化　台中十大伴手禮11／13日揭曉

▲▼129家選10家競爭白熱化，台中十大伴手禮11月13日揭曉。（圖／台中市工策會提供，下同）

▲▼129家選10家競爭白熱化，台中十大伴手禮11月13日揭曉。（圖／台中市工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2023第14屆台中市十大伴手禮」已完成網路票選統計，至於現場票選則在12日、13日市民廣場舉行，每人僅能投票1次，從129項參選商品中勾選5至10項商品，十大伴手禮名單後天出爐，現場票選的民眾不但能享用美食、買好物，投完票還有機會抽70吋電視與伴手禮盒，一舉數得。

▲▼129家選10家競爭白熱化，台中十大伴手禮11月13日揭曉。（圖／台中市工策會提供，下同）

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工策會總幹事黃于珊表示，為期10天的網路票選已在昨天截止，這屆活動競爭激烈，民眾投票也相當踴躍，許多首次參賽店家挾帶強大的網路聲量來勢洶洶，號召粉絲、親朋好友熱情參與網路投票，增加這次選拔的競爭性與可看度，預期明後2天的市民廣場一定會湧入大量人潮，也預祝店家業績滿滿、抱得大獎歸。

▲▼129家選10家競爭白熱化，台中十大伴手禮11月13日揭曉。（圖／台中市工策會提供，下同）

工策會說明，12日、13日2天活動，從上午10點至下午4點開放民眾現場投票，13日舉行頒獎典禮，頒發首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎等逾30個獎項，熱鬧可期。

工策會補充，民眾到投票服務台，遵守工作人員引導掃描QRcode進入投票系統，每人僅得投票一次，從食品組、文創商品、歷屆首獎店家共129項參選商品中，勾選5至10項商品，送出投票並出示完成投票畫面，即可向工作人員兌換摸彩券，主辦單位將嚴格防止舞弊，確保票選過程公平、公正與公開。

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