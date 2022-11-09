臉書母公司Meta「裁員1.1萬人」　祖克柏：對那些人很抱歉

▲臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布公司將大裁員。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書母公司Meta確定裁員，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）9日向集團員工宣布，公司將進行大規模裁員，預計裁員超過1萬1000人，約佔公司總員工數目13%，「我知道這對每個人來說都很艱難，對於那些受到影響的人真的相當抱歉」。

美國《華爾街日報》8日才報導，臉書母公司Meta即將宣布裁員，這項裁員計畫將會是創立18年以來最大規模的裁員，雖然裁員比率小於推特，但預計會是裁員人數最高的科技公司。Meta旗下除了臉書外，還有Whatsapp、Instagram等平台，總員工人數達到87000逾人。

Meta執行長祖克柏在一篇發送給員工的聲明中說，「今天，我要跟大家分享，我們在Meta歷史上做出最艱難的改變」、「我已經決定將團隊規模縮減約13%，裁掉超過11000名有才華員工」、「我知道這對每個人來說都很艱難，對於那些受到影響的人真的相當抱歉」。

祖克柏直言，他將對公司做出錯誤的決定負責，也坦承對於公司成長過度樂觀，導致公司人力過剩進而影響營運，他預測自新冠疫情造成的電子商務、網路流量會增長會持續很長一段時間，不料如今整體經濟低迷、競爭加劇等一系列問題，導致公司收入遠低於預期，「是我弄錯了」。

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