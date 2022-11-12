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赫爾松居民「喜迎烏軍」　澤倫斯基讚：歷史性一天

文／中央社烏克蘭布拉戈達特內11日綜合外電報導

俄羅斯從赫松（Kherson）撤軍，放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後，居民今天歡騰迎接烏軍抵達赫松市中心。路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間影片演說中表示：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫松。」他說：「目前我方守軍在城郊，我們很快就要進去，不過特種部隊已在城裡。」

▲▼赫爾松居民喜迎烏軍。（圖／翻攝推特）

▲▼赫爾松居民喜迎烏軍。（圖／翻攝推特）

▲赫爾松居民喜迎烏軍。（圖／翻攝推特）

俄方表示，已讓3萬名士兵撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸，沒有留下任何軍事裝備或武器，所有俄軍渡河到東岸，沒有折損一兵一卒。但烏方形容撤退狀況混亂，俄軍脫掉制服、丟下武器，還有人在試圖逃跑時溺斃。

這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區城市。美國全國公共電台（NPR）報導，俄方前兩次重大撤軍行動，分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區，以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

經路透社查證的影片畫面顯示，數十人在赫松市的中央廣場歡呼，高喊勝利口號，似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。兩名男子將一名女兵扛在肩上，將她拋向空中。一些居民披上烏克蘭國旗，還有男子喜極而泣。

▲▼赫爾松居民喜迎烏軍。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭民眾歡慶俄軍撤退。（圖／翻攝推特）

▲2022年11月11日，烏克蘭民眾齊聚基輔市中心，慶祝收復赫爾松（Kherson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲首都基輔市中心也有慶祝人潮。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭國防情報機關表示，烏克蘭再度控制了赫松，並下令所有還沒離開的俄軍向進城的烏軍投降。在另一段經路透社查證的影片中，一名男子高喊：「榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！榮耀歸於國家！」

烏克蘭社群媒體上到處都是歡慶的留言。各企業和官方機構，從烏克蘭郵政總局（Ukrposhta）到肅貪辦公室等，紛紛將社群媒體帳號大頭貼換成西瓜圖案，因為赫松地區以西瓜聞名。

澤倫斯基表示，將盡快展開相關措施確保赫松安全，特別是清除他所謂的大量地雷。

赫松州是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）9月下旬聲稱併吞的烏克蘭4個州之一。當地也具有重要戰略意義，是通往克里米亞（Crimea）的陸地門戶。克里米亞是俄羅斯在2014年從烏克蘭兼併的半島，也是俄國黑海艦隊的基地所在。蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，決定從赫松撤軍的是國防部；當記者詢問這對蒲亭來說是否顏面盡失時，培斯科夫回答「不是」。

 

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