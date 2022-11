赫爾松居民「喜迎烏軍」　澤倫斯基讚：歷史性一天

Ukraine has liberated dozens of settlements in the south, including Kherson, a regional capital of strategic importance.



After eight months of Russian occupation, locals rushed to the streets to welcome the Ukrainian defenders. pic.twitter.com/kxVs3d5Ef6 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2022

文/中央社烏克蘭布拉戈達特內11日綜合外電報導

俄羅斯從赫松(Kherson)撤軍,放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後,居民今天歡騰迎接烏軍抵達赫松市中心。路透社報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在晚間影片演說中表示:「今天是歷史性一天,我們一步步收復南部國土、收復赫松。」他說:「目前我方守軍在城郊,我們很快就要進去,不過特種部隊已在城裡。」

▲赫爾松居民喜迎烏軍。(圖/翻攝推特)

俄方表示,已讓3萬名士兵撤離第聶伯河(Dnipro River)西岸,沒有留下任何軍事裝備或武器,所有俄軍渡河到東岸,沒有折損一兵一卒。但烏方形容撤退狀況混亂,俄軍脫掉制服、丟下武器,還有人在試圖逃跑時溺斃。

這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動,也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時,首度棄守如此大的占領區城市。美國全國公共電台(NPR)報導,俄方前兩次重大撤軍行動,分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區,以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫(Kharkiv)。

This is how the Ukrainian army was greeted when entering Kherson City. Moments like this happened very rarely in history. Nobody will ever forget this. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/7Nbim8MHX9 — (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2022

????????Ukrainian soldiers are ambushed by Special Kherson Hugging Forces

pic.twitter.com/eTdsraMm75 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 11, 2022

經路透社查證的影片畫面顯示,數十人在赫松市的中央廣場歡呼,高喊勝利口號,似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。兩名男子將一名女兵扛在肩上,將她拋向空中。一些居民披上烏克蘭國旗,還有男子喜極而泣。

▲烏克蘭民眾歡慶俄軍撤退。(圖/翻攝推特)



▲首都基輔市中心也有慶祝人潮。(圖/達志影像/美聯社)

烏克蘭國防情報機關表示,烏克蘭再度控制了赫松,並下令所有還沒離開的俄軍向進城的烏軍投降。在另一段經路透社查證的影片中,一名男子高喊:「榮耀歸於烏克蘭!榮耀歸於英雄!榮耀歸於國家!」

烏克蘭社群媒體上到處都是歡慶的留言。各企業和官方機構,從烏克蘭郵政總局(Ukrposhta)到肅貪辦公室等,紛紛將社群媒體帳號大頭貼換成西瓜圖案,因為赫松地區以西瓜聞名。

Ukrainian troops have entered Kherson.



According to videos published online, Ukrainian soldiers are in downtown Kherson. People chant “glory to the Armed Forces!”



Kherson, the only Ukrainian regional capital occupied by Russia since Feb. 24, is now officially liberated. pic.twitter.com/rhdfnDI8Pv — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2022

Shock, Ukrainian soldiers were completely surrounded in the center of Kherson pic.twitter.com/5QCiMpOuhd — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 11, 2022

澤倫斯基表示,將盡快展開相關措施確保赫松安全,特別是清除他所謂的大量地雷。

赫松州是俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)9月下旬聲稱併吞的烏克蘭4個州之一。當地也具有重要戰略意義,是通往克里米亞(Crimea)的陸地門戶。克里米亞是俄羅斯在2014年從烏克蘭兼併的半島,也是俄國黑海艦隊的基地所在。蒲亭發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說,決定從赫松撤軍的是國防部;當記者詢問這對蒲亭來說是否顏面盡失時,培斯科夫回答「不是」。