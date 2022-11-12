徐巧芯全面提告「綠營側翼」：出來聊聊　民事求償50萬起跳

▲徐巧芯9日向綠營側翼提告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者葉國吏／綜合報導

「無良公關公司」貼文影射陳時鐘被跟拍風波越演越烈，國民黨台北市議員徐巧芯直接提告，甚至強調每個人都要告、求償50萬起跳。

臉書粉專「無良公關公司」9日晚間貼出一份文件，指藍營找人跟拍陳時中，隨即被台北市議員徐巧芯報警處理，一票親綠粉專也因此被告。

徐巧芯11日在《新聞大白話》中指出，長久以來她本來就想找這些綠營側翼出來聊聊，問他們為什麼要每天都在造謠。徐巧芯說，藉由這次機會每個人都告，直接找出來看他們每個人都是在做什麼的。

▲徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

徐巧芯透露，目前已經提告4人，還有30人正在整理資料，強調「每一個都告，每一個都出來大家聊一聊」，除了刑事外還會民事求償50-100萬「有留言的一個都別想跑」。

徐巧芯9日晚間在PTT及臉書發文表示，她目前仍在松山分局報案，將提告意圖使人不當選而散佈謠言罪（公職人員選罷法104條，五年以下有期徒刑）、偽造私文書罪（刑法210條，五年以下有期徒刑）、偽造署押罪（刑法217條，三年以下有期徒刑）、行使偽造私文書罪（刑法216條，五年以下有期徒刑）及加重誹謗罪（刑法311條，二年以下有期徒刑）等5項，「已經找到了偽造我簽名的出處，是過去四大公投的連署書放在臉書上的照片；該份造假文件也是漏洞百出」。