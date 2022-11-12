投開票日剩14天　屏東警加強選舉期間守望巡邏...嚴查賄選及暴力

▲屏東警分局加強選舉期間守望巡邏、查緝暴力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年地方公職人員選舉(九合一大選)倒數最後14天，為積極淨化選前治安，屏東警分局持續加強「選舉維安」及「查賄制暴」工作，以確保選舉活動公平、公正又和平。

為此，屏東警分局除提升轄區候選人競選總部、服務處所巡簽密度，防範候選人的競選旗幟、看板與宣傳車等遭人惡意破壞等情事外，更於深夜時段由各巡邏網於候選人競選總部前與重要路口加強守望，強化轄區候選人競選活動處所周邊的安全維護。

而維安勤務不僅針對選舉活動，民眾人身、財產安全仍是一貫的重點治安維護工作，因此針對娛樂場域如小吃店、KTV、酒店、休閒娛樂主題館等易生治安顧慮之場所，加強臨檢查察，以防制治安事故發生。

分局長黃國源表示，隨著11月26日選舉投票日愈接近，選舉活動也愈趨熱烈，為展現警察維護治安之決心與魄力，除常規的選舉候選人服務處所巡簽及候選人選舉遊行、集會造勢活動安全維護外，更於易生危害治安之場所進行臨檢，並擇定重要路口進行守望，以防制不法、淨化選前治安，避免衍生治安問題。並呼籲民眾共同營造優質選舉環境，維護我國民主法治價值。