ET民調／蔣萬安支持度41.5%居冠　領先陳時中8.3個百分點

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉倒數14天，《ETtoday新聞雲》12日發布最新民調顯示，年底台北市長選舉「一定會」去投票者共1462人（84.1%），其中蔣萬安支持度41.5%，陳時中支持度33.2%，黃珊珊支持度22.7%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距8.3個百分點，由蔣萬安微幅領先。

▲台北市長最新民調。（圖／ETtoday民調雲提供，點圖放大，下同）

《ETtoday新聞雲》12日發布最新民調，針對一定會去投票者，蔣萬安支持度41.5%，陳時中支持度33.2%，黃珊珊支持度22.7%，其他9位候選人合計共0.4%（包含蘇煥智0.1%、童文薰0.1%、黃聖峰0.1%與王文娟0.1%），前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距8.3個百分點。

另從「一定會去投票」者的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲（45.6%）、60歲及以上（57.8%）、國民黨（93.9%）、泛藍（88.5%）認同者中獲得相對較高的支持度；陳時中則在民進黨（89.0%）、泛綠（73.9%）認同者中獲得相對較高的支持度；而黃珊珊在20-29歲（47.4%）、30-39歲（40.2%）、40-49歲（34.2%）、台灣民眾黨（79.1%）認同者中獲得相對較高的支持度。而在北市6個選區，除第4選區（中山、大同）以陳時中43.3%支持度居冠外，其餘5個選區均為蔣萬安支持度最高。

相較前次調查（2022年10月），蔣萬安支持度由前次42.2%略減0.7個百分點至本次41.5%；陳時中支持度由前次31.5%微幅提升1.7個百分點至本次33.2%；黃珊珊由前次20.7%微幅提升2個百分點至本次22.7%；由於蔣萬安與陳時中的支持度互有消長，一定會投票者的支持度差距由前次10.7個百分點縮減為8.3個百分點。

至於「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人」，根據調查顯示，在蔣萬安支持者中有81.8%表示不會改變，但有14.1%會改投黃珊珊，0.8%改投陳時中；陳時中支持者中有87.2%不會改變，6.7%改投黃珊珊，1.2%改投蔣萬安；黃珊珊支持者中則有78.8%不會改變，15.9%改投蔣萬安，3.1%改投陳時中。由此可見，藍綠白支持者明顯歸隊，以陳時中鐵票比例最高，但三人皆達七成以上，推測棄保發生機率較低。

而在看好度方面，有46.0%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.9%台北市民看好陳時中當選，18.5%看好黃珊珊，另有6.7%表示不知道/沒意見。

至於喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為39.4%（非常喜歡22.1%、有點喜歡17.3%）、討厭度26.7%（非常討厭16.1%、有點討厭10.6%）；對陳時中的喜好度為31.1%（非常喜歡19.3%、有點喜歡11.8%）、討厭度50.5%（非常討厭36.9%、有點討厭13.6%）；而對黃珊珊的喜好度為39.0%（非常喜歡12.5%、有點喜歡26.5%）、討厭度則為17.9%（非常討厭7.2%、有點討厭10.7%）；三人中，以黃珊珊最不讓台北市民覺得討厭，陳時中討厭度最高。

根據調查，台北市民中有45.9%對現任市長柯文哲的施政表現感到滿意（非常滿意6.7%、還算滿意39.2%）；但有50.4%台北市民對柯文哲施政表現感到不滿意（非常不滿意26.6%、不太滿意23.8%），呈現出不滿意高於滿意的評價。

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年11月7日至11月8日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。

樣本規模部分，調查共發出60,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,739份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.35%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年10月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。