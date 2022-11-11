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激瘦30公斤！高雄左楠黃偵琳火辣變身　親曝華麗轉變秘訣

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤，這是還沒減重前             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

距離投票日倒數16天，民進黨左營楠梓區市議員候選人黃偵琳，10日在左營區與楠梓區悄悄各換上了一面新看板，不惜用五年前的圓潤舊照與瘦身成功後的美照對比，引起民眾討論。黃偵琳表示希望透過創意吸引選民關注，但也是呼籲選民看到自己與左楠一起華麗變身，在11月26日投下支持的一票，讓左楠繼續華麗進步。

黃偵琳表示，自己在左楠長大，是在地的女兒，過去的對楠梓印象是加工區跟中油的煙囪，在陳其邁市長的努力下，即將迎接台積電進駐；而左營舊城，也在文化部的支持與劉世芳委員的爭取下，再造歷史現場，市府從陳菊市長時代開始也辦理熱鬧的萬年季。黃偵琳說，這些都是左楠華麗變身的具體政績。

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重前後對比變成看板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃偵琳表示，一座城市的蛻變，需要有市長的前瞻願景與團隊的執行力，才能讓不可能化為可能，「因為華麗變身之所以華麗，是因為背後有無數人的努力。」黃偵琳說。

黃偵琳指出，最後階段還堅持要製作新看板，而且不用制式棚拍照，放上自己之前曾突破九十公斤的照片，也是提醒自己要改變家鄉，先從改變自己做起。至於減重的祕訣，黃偵琳說主要是靠意志力，五點起床運動、每天不碰澱粉跟碳水化合物，從四年前七月開始，堅持了一年半，「我就從以前圓圓的令果（黃偵琳的外號），一口氣就減重30公斤」。

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳減重30公斤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左楠區民進黨候選人黃偵琳跟陳其邁市長一起在路口拜票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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