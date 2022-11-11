陳時中公布「阿中陪你向前行」全齡照護政策　0-100歲都要照顧

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「阿中陪你向前行」政策口袋書亮相　陳時中推全齡照護：0-100歲都要顧

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中競選總部11日發布「阿中陪你向前行」全齡照護政策文宣口袋書。（圖／陳時中競總提供）

▲陳時中競選總部發布「阿中陪你向前行」全齡照護政策文宣口袋書。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部11日發布「阿中陪你向前行」全齡照護政策文宣口袋書，強調從新生兒的呵護，到孩子適性發展、社會新鮮人職場支持、新手父母陪伴，更要陪伴市民一起慢慢變老，0到100歲，陳時中都提出政策要來照顧。陳時中在這本口袋書寫：期待台北能像家一樣，給台北人更多照顧、更多溫暖。這本阿中的「全齡照護政策」口袋書，未來會在大街小巷發送，期待大家傳播正面的政策力量，脫離政治口水的泥濘。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中競選總部11日發布「阿中陪你向前行」全齡照護政策文宣口袋書。（圖／陳時中競總提供）

競總總幹事吳思瑤表示，這次台北市長選舉，陳時中是唯一用政策來對決的候選人，背後更有相當專業的政策團隊。在最近的兒福團體政策評比中，台北市長的兒福政策，陳時中也是第一名。競選團隊特地製作了一本小巧可愛的文宣口袋書，將陳時中對每一個年齡層的照護政見都放進去，並用小插畫製造翻頁的動畫效果，讓每個市民都可以對這些政見一目瞭然，除了實體版也有網路版。

立委洪申翰致詞時提到，陳時中團隊是真正落實「以人為本」來思考政策，是市民「想要」什麼，才能完成這麼完整的全齡照護政策。在0到18歲的亮點政策，就是幼教品質提升，要降低師生比、增加公共化托兒名額，陳時中團隊把數字直接列出來，就是要說到做到，而兒童體適能運動館更是一項創新創舉。6到18歲則希望讓家庭無後顧之憂，因此要設計通學道，讓接送孩子更安全。至於台北市的閒置空間，洪申翰也提到，陳時中表示這些空間要重新盤點，要有更多空間讓青少年發展興趣。

立委范雲則表示，18到40歲是年輕人成家立業的階段，像是創業、買不起房子、租屋問題，以及在台北市求職如何獲得保障，陳時中都會提供最好的協助。而在社宅議題上，上週六的辯論會上，陳時中是唯一敢把數字講出來的候選人，承諾要超越國際標準的6％比例、租金降10%、租屋補貼1500元。范雲也強調，陳時中非常重視「彈性日夜臨托」，討論了很久，因為這是年輕爸媽很痛苦的部分，所以要發展台北市認證的托育系統，讓大家有信心，才敢送托。

立委吳玉琴則表示，台北市的街道對長者不是很友善，要改善人行道，提供可歇息的友善街道家具，也要加強長照2.0的服務，延長夜間居家服務。她認為全齡都需要無障礙生活，陳時中的政策是新建物的一樓必須全面「無障礙」，避免未來要當店面，還要二次施工。另外，老舊公寓的電梯和爬梯機，很多民眾不知道制度獎勵，所以需要成立專案辦公室來協助民眾。吳玉琴表示，很少看到候選人這麼認真，在立法院跟陳時中互動過五年，陳時中是一個願意解決問題、整合問題的人，希望在這個城市，0到100歲都能感覺到這個城市是幸福、安全，且有依靠的。

陳時中在這次選舉中，負責任地提出0-100歲全齡政策，就是希望打造一個可以讓每一位市民都自在成長、追求夢想的城市。陳時中不僅要照顧每一位市民，更要替市民保障居住安全、打造新創環境、提昇勞工權益，甚至連毛小孩的需求都照顧到，讓台北邁向永續、幸福城市。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中競選總部11日發布「阿中陪你向前行」全齡照護政策文宣口袋書。（圖／陳時中競總提供）

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