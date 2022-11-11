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盧秀燕、張清照海線聯合造勢打政績牌　朱立倫：民進黨用奧步

記者白珈陽／台中報導

九合一大選倒數15天，台中市長盧秀燕與台中議長張清照，11日晚間6時許舉行聯合造勢晚會，國民黨主席朱立倫也到場站台相挺。盧秀燕大打政績牌，細數上任市長4年來兌現的各項政見，感謝市民讓她有機會為大眾服務；朱立倫表示，盧秀燕對市民的承諾全部做到了，大批對手民進黨是「民主奧步黨」，盼選民發揮正義感，用選票支持盧秀燕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕、張清照舉行聯合造勢晚會，朱立倫到場站台。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕與張清照11日晚間在清水區紫雲巖前廣場舉行聯合造勢晚會，活動邀請到藝人許效舜、NONO主持，2人妙語連珠逗得台下阿公阿嬤哈哈大笑，會後再由歌手陳雷上台表演「歡喜就好」，晚會過程輕鬆而歡樂，有5000鄉親進場支持。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼5000鄉親入場支持。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

朱立倫表示，張清照對海線的感情跟付出，鄉親有目共睹，海線需要的國民運動中心、社會住宅、海生館，他都為大家爭取到了。朱立倫說，盧秀燕執行力很強，4年的表現很令人驕傲，她對老人的照顧、對孩子的教育、對空污的治理、陽光政治、提升台中經濟，都是4年前她提出的政見，全部都做到了。

朱立倫批評對手民進黨，選舉不該用奧步，呼籲選民用選票發揮正義感，用選票支持盧秀燕，用民主選票選善良的、有行動力的、認真做事的盧秀燕、張清照。

盧秀燕說，首先最重要的就是「感謝」，感謝鄉親4年前給她跟張清照機會，能為鄉親服務，非常感恩，只有更認真打拚市政，才能報答鄉親的支持。她說，政治人物不能只是「嘴上政見」，政見支票是否有兌現，一定要讓鄉親知道，過去4年恢復老人健保補助、生育津貼加碼、建設加速開工完工，她跟張清照通通說到做到。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕大打政績牌。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕指出，台中獲評教育王、最宜居城市、生活品質第一，還獲得全國年輕人評比最想居住的城市，台中的好大家都知道，各種抹黑攻擊都不能抹滅城市進步的事實，她不怕給市民檢視施政成績，距離11月26日倒數兩週，希望市民繼續支持她，她會繼續努力用心守護台中。

張清照表示，這4年來他為了報答鄉親認真服務，爭取很多重大建設，包括清水車站人行跨站天橋、清水國民運動中心、鰲峰山停車場，以及重建濱海橋，還有梧棲的社會住宅，小黃公車等等，讓大家不用吹風淋雨就有舒適場館可以運動，修橋鋪路讓交通越來越便利。他跟盧秀燕同心努力，加上合作無間，讓海線多了這麼多建設，誠懇請托鄉親朋友再給他們繼續服務的機會，11月26日逗陣出來投下寶貴的一票！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市議長張清照尋求連任。（圖／記者白珈陽攝）

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