魔獸魅力擋不住！黃牛票價翻20倍　蘇貞昌允諾：加強辦案、以儆效尤

▲NBA球星「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷歡迎。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著防疫鬆綁，藝文、娛樂活動也陸續展開，韓國女團Blackpink來台開演唱會、NBA球星霍華德（Dwight Howard）宣布來台延續生涯，都讓相關門票一票難求，對於黃牛票猖獗情況，行政院長蘇貞昌11日表示，會責成社會秩序維護法執法機關查辦，加強辦案、以儆效尤。

近期藝文活動增加，韓國女團Blackpink來台開演唱會、前NBA球星「魔獸」霍華德加入台灣T1職籃桃園雲豹，五月天、蔡依林等本土天王天后也將舉行演唱會，開賣後門票都秒殺。

門票一票難求外，黃牛票也愈發猖獗，桃園雲豹球賽門票一張定價350元，被黃牛炒到6000元以上，韓國女團 BLACKPINK 的演唱會門票，搖滾區一張定價8800元，更有黃牛開出40萬天價，相當於原價20~30倍以上的高額售價。

王婉諭指出，現行其實已經有《社會秩序維護法》第 64 條可以針對黃牛行為開罰，然而，過去相關單位進行開罰、裁處的比例卻是少之又少，出現有法而不罰、黃牛繼續橫行的情況發生。而除了真正進入司法程序的黃牛少之又少，裁罰金額與轉賣票券的收益相比，完全是杯水車薪，也難怪黃牛如此猖獗。

對此，蘇貞昌表示，防疫有成、各種活動增加，相關情事依法辦理，如果最近黃牛情況比較猖狂，也應該加以管制，若法令不足將研議修法杜絕，會責成社會秩序維護法執法機關查辦，加強辦案、以儆效尤。

王婉諭指出，現行法規從 1991 年修正至今，不論在科技技術和時空背景上都有了巨大的轉變，未來修法除了在違法要件上需更明確外，針對濫用程式購票、數位平台轉賣等新型態模式上面也應該要有因應，並且提供執法機關更多的協助。