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愛心大噴發！新北消防局獲贈2救災車輛　局長鞠躬：深深感謝

▲▼ 新北消防局獲贈2輛車。（圖／消防局提供）

▲▼ 新北消防局獲贈2輛車。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

即將歲末年終，民間愛的力量大噴發，新北市消防局獲贈2車輛，分別是正義聯合會計師事務所捐贈第三救災救護大隊三重分隊救護車1輛，以及由彭成龍議員建議款所爭取的災情勘查車，消防局長黃德清對此鞠躬表示，深深感謝民間提供救災能量，提升新北緊急救護品質！

「正義聯合會計師事務所」今天上午11時許，捐贈第三救災救護大隊三重分隊救護車1輛。第三大隊表示，正義聯合會計師事務所創立於1964年。2005年正義聯合會計師事務所遭逢合夥人變故，事務所幾乎歸零重啟，卻也凝聚全家的向心力，全家攜手同心共同打拼。

2011年，謝佩芸和謝欣芸2人同時考上會計師，承續祖父志業，並將事務所改組為正義聯合會計師事務所，擴大營業繼續服務三重鄉里，今年適逢改組營運滿10周年，為感念祖父創業維艱，飲水思源，取之於三重，自當回饋於三重，發願捐贈救護車於三重區，期能為在地盡份心力。

另外，新北市政府消防局第五救災救護大隊今天也在隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」，消防局感謝彭議員關心消防救災救護工作的辛苦，藉此充實土樹三鶯區在地救災能量，提升救災效能，保障市民生命財產安全。

消防局長黃德清表示，非常感謝民間力量所捐贈的車輛，發揚無私大愛奉獻精神，並提升新北緊急救護品質，嘉惠更多民眾，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

▲▼ 新北消防局獲贈2輛車。（圖／消防局提供）

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