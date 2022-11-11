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台電桃園區處發起公益捐血活動　同時宣導節電愛地球

▲台電桃園區處發起公益捐血

▲台電桃園區處發起公益捐血活動。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區營業處與捐血中心合作，11日於區處入口設置一日捐血站，區處長黃志榮除鼓勵員工及民眾響應捐血活動，也挽袖加入捐血行列，平日就定期捐血的台電同仁李茂隆表示，為了提供優質血液助人、救人，平時會格外注重自身健康，養成良好的生活習慣。

▲台電桃園區處發起公益捐血

台電桃園區處黃志榮處長表示，為了善盡企業社會責任，本處每年都會響應捐血活動，愛心一向不落人後，今日捐血活動現場一切遵守相關防疫規定，全程配戴口罩，只保持必要的交談，工作人員及捐血民眾投入熱情的同時，也保護自己與他人。

▲台電桃園區處發起公益捐血

根據台灣血液基金會網站公告，目前全台血液存量最低僅存4日，顯見血庫存量不足已迫在眉睫。為紓緩血庫壓力，台電桃園區處動員同心園地、電力工會21分會及福利會成員組成志工小組，除號召員工並邀請訪客、包商、里民等熱血民眾踴躍參與公益捐血活動。

▲台電桃園區處發起公益捐血

台電利用捐血民眾等待或休息之際，也推廣民眾下載「台灣電力APP」，可線上查詢及繳納電費、用電管理、停電報修、申辦多項業務。透過瞭解自身的用電狀況，找出家中吃電怪獸，聰明節電又便利。此外，邀請大家一同加入無紙減碳行列，申辦電子帳單可享每期電費10元回饋，節省荷包作環保，為地球盡一份心力。

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