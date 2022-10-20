【廣編】全台超過11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺你的熱血

▲「統一營養強化高鐵牛乳」添加高含量的鐵，讓想捐血的熱血青年不會因為缺鐵導致血紅素不足被退貨。



圖、文／統一提供

近年因為疫情衝擊了捐血的人數，使各地血庫頻頻告急，急需支援！但根據110年台灣血液基金會年報資料統計，去年全台有超過11萬人次想要捐血，卻因為「血紅素不足」被退貨，是民眾捐血體檢不合格最常見的原因！想要加入熱血行列，營養師建議可從日常選對高鐵食物補充鐵質與維持良好作息做起。

「缺鐵」是造成血紅素不足的主要因素之一，根據衛福部國民營養健康狀況變遷調查，鐵質是國人第四大缺乏的營養素，且平均每2位女性就有1位鐵質攝取不足，主要集中在13～44歲。補鐵之所以那麼重要，是因為鐵質是構成血紅素與肌紅素的必要成分，不僅用來製造紅血球，更幫助全身氧氣的輸送與利用，因此當你時常覺得臉色蒼白、精神不濟或手腳冷冰冰，就有可能是你缺鐵了。

捐血後可於日常飲食中補充因捐血而流失的鐵質。對於忙碌的學生、上班族和外食族，7-11就買得到的「統一營養強化高鐵牛乳」就是很推薦的好幫手，在香醇牛乳中添加高含量的鐵，一瓶就含有10mg鐵質，不只滿足成人每日66%以上所需，牛奶本身也提供約當2顆雞蛋含量的優質蛋白質，當早餐或點心飲品方便又營養，一天一瓶帶來好氣色好心情！非常時期響應捐血公益，即日起至10月31日，民眾只要到台北捐血中心指定捐血點（共20點）捐血成功，即可獲得「統一營養強化高鐵牛乳」免費兌換券。

參考資料：110年醫療財團法人台灣血液基金會年報、國民營養健康狀況變遷調查成果報告2017-2020年。