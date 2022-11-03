爸A型、媽O型！女大生捐血傻眼：我是B型...意外揭身世

▲原PO在捐血後才發現自己是被領養的。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

父親血型A型，母親O型，照理來說孩子只會是A或O型。近日一位網友表示，她從小到大都以為自己是A型，直到去捐血才發現是B型，「申請了戶籍謄本，發現爸媽真的是自己的養父母。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文，「從小到大都被告知自己的血型是A型，也不曾懷疑過，直到上個月和朋友一起去捐血拿到報告後，發現自己居然是B型，重點是！爸爸是A型，媽媽是O型再怎麼樣都不可能生出B型的孩子吧。」

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原PO表示，她很膽小不敢直接問爸媽，腦中還出現是不是抱錯嬰兒的想法，她去申請戶籍謄本後，發現自己真的是被領養的，「好啦即便如此，我還是很愛我爸媽，感謝他們把我養這麼大。」

原PO說，她跟養父母的長相有點像，「收養我後過不久，媽媽生了一個弟弟，我跟弟弟長得超像，有同款雙眼皮以及同款酒窩。」現在她不會去找生父母，因為她多少還是有些埋怨，「所以爸媽也理解我現在不願意去找生父生母（爸媽是希望我去找生母的）。」

此文一出，網友紛紛留言回應「比起生你的人，養育你的人更值得感恩」、「他們還是你的父母棒棒」、「幸好你沒遇過需要大量輸血的時候，不然如果輸錯血會直接GG吧」、「害我也想去驗血型了」、「我先生也是被領養的，成年之後父母才說的，他當下心情也是非常複雜，不過也是很感恩養父母」。

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