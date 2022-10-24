捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「捐血一袋 救人一命」，疫情爆發後造成捐血量大幅下滑，血液庫存持續低迷，彰化縣線西義消分隊已經連續2年在武侯宮前舉辦捐血活動，今年除許多義消弟兄、防宣姊妹隊捲起衣袖捐熱血，還號召鄉親前往響應，捐血量達200多袋，彰化縣消防局希望藉由活動拋磚引玉，讓更多人參與捐血活動。

義消工作除了第一時間緊急救護外，還必須衝火場保護民眾財產安全，熱心的為民服務事蹟常為民眾津津樂道，鐵漢柔情形象深植人心，因為預期參加捐血的民眾熱情踴躍，從進場排隊開始，義消分隊就安排人力進行酒精殺菌消毒及體溫量測作業，讓參與這次捐血的熱心民眾可以有最好的防護。

▲彰化線西消防分隊舉辦CPR+AED教學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為擴大捐血成效，線西義消分隊於活動過程結合辦理CPR+AED教學、防震防災、招募義消等宣導。其中CPR+AED宣導由消防人員指導民眾基本心肺復甦術概念及操作、認識，並使用自動體外心臟電擊去顫器，讓民眾瞭解在遇到病患心臟停止情況下該如何處置；防震防災宣導主要透過自製圖卡與民眾趣味互動，讓民眾認識避難包內容物及發生地震時趴下、掩護、穩住等應變動作。

▲彰化線西消防分隊舉辦CPR+AED教學。

彰化縣消防局表示，感謝線西義消分隊發起善舉辦理本次捐血活動，期透過本次活動呼籲社會各界踴躍響應「捐血一袋，救人一命」的公益活動。