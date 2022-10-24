　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「捐血一袋 救人一命」，疫情爆發後造成捐血量大幅下滑，血液庫存持續低迷，彰化縣線西義消分隊已經連續2年在武侯宮前舉辦捐血活動，今年除許多義消弟兄、防宣姊妹隊捲起衣袖捐熱血，還號召鄉親前往響應，捐血量達200多袋，彰化縣消防局希望藉由活動拋磚引玉，讓更多人參與捐血活動。

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

義消工作除了第一時間緊急救護外，還必須衝火場保護民眾財產安全，熱心的為民服務事蹟常為民眾津津樂道，鐵漢柔情形象深植人心，因為預期參加捐血的民眾熱情踴躍，從進場排隊開始，義消分隊就安排人力進行酒精殺菌消毒及體溫量測作業，讓參與這次捐血的熱心民眾可以有最好的防護。

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化線西消防分隊舉辦CPR+AED教學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為擴大捐血成效，線西義消分隊於活動過程結合辦理CPR+AED教學、防震防災、招募義消等宣導。其中CPR+AED宣導由消防人員指導民眾基本心肺復甦術概念及操作、認識，並使用自動體外心臟電擊去顫器，讓民眾瞭解在遇到病患心臟停止情況下該如何處置；防震防災宣導主要透過自製圖卡與民眾趣味互動，讓民眾認識避難包內容物及發生地震時趴下、掩護、穩住等應變動作。

▲彰化線西義消分隊號召鄉民熱情響應捐血活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化線西消防分隊舉辦CPR+AED教學。

彰化縣消防局表示，感謝線西義消分隊發起善舉辦理本次捐血活動，期透過本次活動呼籲社會各界踴躍響應「捐血一袋，救人一命」的公益活動。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
貨車「載晶片」國道翻覆！　他喊：千萬不能翻正
NanaQ收入變多「卻停給孝親費」：不養爸媽！　網分2派吵翻
季後賽首次經典「龍象大戰」　兄弟主場票價超佛
劉雨柔「4年前同框楊皓如」片段被挖出！　她表情成亮點
英將迎首位印度裔首相！「超級菁英」背景曝
車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了
快訊／高雄工廠陷火海！火球夾黑煙畫面驚悚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

轎車台11線跨雙黃線逆向超車　超衰紅牌重機騎士被撞噴斷腿

轎車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了

快訊／高雄岡山螺絲工廠陷火海！火球夾黑煙驚悚畫面曝

第一視角曝真相！特斯拉綠燈內線直行　女騎士「鬼切」遭撞慘亡

捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

吃藥醒來側乳被黏貼布！女病患看完「愛心紙條」發毛急報警

快訊／新北樹林死亡車禍！單車女遭砂石車輾斃　丈夫全程目睹崩潰

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

轎車台11線跨雙黃線逆向超車　超衰紅牌重機騎士被撞噴斷腿

轎車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了

快訊／高雄岡山螺絲工廠陷火海！火球夾黑煙驚悚畫面曝

第一視角曝真相！特斯拉綠燈內線直行　女騎士「鬼切」遭撞慘亡

捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

吃藥醒來側乳被黏貼布！女病患看完「愛心紙條」發毛急報警

快訊／新北樹林死亡車禍！單車女遭砂石車輾斃　丈夫全程目睹崩潰

中籤率最低僅5％！逾167萬人登記「熊好券2.0」　明天抽中可馬上用

誠品重回東區　地下街開300坪書店＋賣場＋餐飲年底前開幕

嘴巴燙傷「4件事」別做！　醫曝：含冰塊會更嚴重

高市府防疫開罰連3敗！衛生局舉1原因氣炸：難道要等疫情嚴峻？

他讚好市多神物還縫隙潔白！　有感除黴照「一眾卻搖頭不推」

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

悍將11月1日開始秋訓　范玉禹因確診錯過週三登板

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

誠品生活捷運忠孝店今年底前開幕　社區店型平均每月開一家

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

社會熱門新聞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

即／女騎士路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

101櫃姐盜227萬鑽錶　公司怒告結果曝

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

快訊／新北單車女遭砂石車輾斃　丈夫全程目睹崩潰

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

三重5煞拖路人進保時捷...他慘遭K爆丟路邊

萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播送辦

即／台中男陳屍廂型車　哥嚇壞報警

瑞芳3歲男童突昏迷！送醫搶救不治

更多熱門

相關新聞

模擬車禍受困現場搶救

模擬車禍受困現場搶救

為提昇第一線義消人員救災能力，台南市消防局第四大隊與義消總隊第四大隊於22日辦理義消聯合車禍救援訓練，由教官聶豐明小隊長指導義消人員各項戰技要領與應變觀念。

新北滬尾救生分隊成軍！全市第2支專救水溺義消 　江承澤任分隊長

新北滬尾救生分隊成軍！全市第2支專救水溺義消 　江承澤任分隊長

全台11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺熱血

全台11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺熱血

陳芳語、林辰唏邀大眾下架標籤

陳芳語、林辰唏邀大眾下架標籤

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

關鍵字：

線西義消公益捐血

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

Lulu獎勵「是一張紙」細看驚呆

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面