東森購物網雙11加碼快閃紅包雨　電視購物今晚團購開賣免費送iPhone14

▲東森購物網ETmall《雙11 Ready購》活動，今（11）日凌晨開始瘋搶。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節正檔活動11日凌晨正式開打後，東森購物網觀察站上隨即引起瘋搶，尤其從08:11起整點搶紅包人氣狂飆，最高樂透金1,111枚，截至中午，紅包已搶10萬多組，進站人潮較去年同期成長逾1.5倍，衛生紙等日用商品較平日成長20倍。

雙11搶優惠，東森購物網整理今日熱銷夯品，以保健食品、3C、家電及衛生紙最熱銷，其中Apple iPad 9 64G 10.2吋 WiFi 2021，特惠價9,900元，榮登銷售第一名，其次是iPhone 14 Pro 256G，前20名熱銷商品還有衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，皆引起搶購。

今年機能性的流行紡品及保健食品也是雙11搶購焦點，例如林美秀吳淡如代言PP醫療級石墨烯舒曼波修護共振被、SPEED S諾貝爾石墨烯全新升級360度極塑纖窈褲及賀你善多國專利爆燃代謝超殺組，買氣業績都開出紅盤。家電類TOP3則是Dyson 熱銷款多合一清淨機、日本美多莉MIDORI高風速溫控負離子吹風機及小米智慧顯示器65型。

▲東森購物網11/11當天3C、家電滿額最高回饋樂透金5%。（圖／東森購物網提供）

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