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韓國瑜楊文科合體挺竹市議長許修睿　周江杰深入五峰山區拜票

▲昨（10日）新竹縣長國民黨籍候選人楊文科（右一）與前高雄市長韓國瑜（中）合體幫新竹市議長許修睿（左二）競選總部成立站台，展現藍營大團結氣勢。（圖／楊文科競辦提供）

▲昨（10日）新竹縣長國民黨籍候選人楊文科（右一）與前高雄市長韓國瑜（中）合體幫新竹市議長許修睿（左二）競選總部成立站台，展現藍營大團結氣勢。（圖／楊文科競辦提供）

記者陳詩璧／整理報導

國民黨新竹縣長候選人楊文科昨（10日）與前高雄市長韓國瑜合體了，在新竹市議長許修睿的競選總部成立時站台，楊文科在台上說這是個關鍵時刻，藍軍要團隊，韓國瑜也在台上幫新竹市長候選人林耕仁喊話「市長選林耕仁，新竹無苦人」，而民進黨籍新竹縣長候選人周江杰深入基層，10日在竹北市區掃街，今（11日）一早就到五峰山區拜票。

新竹縣長候選人楊文科、新竹市議長許修睿、新竹市長候選人林耕仁、前高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、前新竹市長林政則及前立委徐欣瑩等人在新竹市議長許修睿的競選總部成立大會活動上台上合體，展現藍營大團結氣勢，韓國瑜也上台高呼「市長選林耕仁、新竹無苦人」，懇請新竹鄉親要選出好的市長林耕仁以及許修睿。

楊文科表示，許修睿是好的議長，鄉親要的東西不多，我們要安居樂業，路要平、水溝要通、燈要亮。楊文科呼籲，藍軍一定要大團結，「來為我們的家鄉來打拼！」林耕仁表示，楊縣長是個好客的人，立法委員來訪，他是用接待客人的方式，藍軍唯一支持的新竹市長是林耕仁，新竹縣市要合作，這是過去到現在一直始終不變的，今天楊縣長特別到場鼓勵他，他們一定會一起加油。

▲▼新竹縣長民進黨籍候選人周江杰11日上午至五峰鄉拜票。（圖／周江杰競辦提供）

▲新竹縣長民進黨籍候選人周江杰11日上午至五峰鄉拜票。（圖／周江杰競辦提供）

新竹縣長民進黨籍候選人周江杰10日在竹北市區拜票，今（11日）一早則到五峰山區拜票，同時並致贈民進黨籍鄉民代表候選人喇藺．猶命一雙拳擊手套，祝他「拳」力出擊勝選；喇藺．猶命表示，以前就是個拳擊手，獲得周江杰鼓勵，將更有信心努力衝刺。

周江杰早上8點出現在「五峰口」路口定點拜票，然後在喇藺．猶命的陪同下到林家莊和高峰、茅圃、桃山、清泉等部落行腳掃街，他們所到之處獲得支持者的熱烈歡迎，掃街氣氛相當熱鬧。喇藺．猶命長年以來關注五峰鄉地方發展，透過各種社會實踐的形式為故鄉發聲，並擔任立法委員伍麗華的助理，為五峰鄉民服務，他也曾經於2018年參選過五峰鄉桃山村村長，今年以民進黨籍身分參選五峰鄉民代表，藉由政治參與的方式，希望為家鄉帶來改變。

周江杰表示，喇藺．猶命投入鄉民代表選舉，期許他能夠順利當選，進入代表會為部落發聲。
 

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