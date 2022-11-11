「東石郡役所」功成身退　嘉縣朴子警分局遷建新穎辦公大樓

▲ 嘉義縣朴子分局新建大樓遷建竣工 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局舊辦公廳舍原係日治時期之「東石郡役所」，興建於民國9年（西元1920年），囿於結構老舊空間狹隘，不敷現代化警政需求，且核列為「縣定古蹟」，致無法原地重建，故需覓地遷建。

朴子分局長陳至瑋表示，原有警局受限為百年古蹟舊有建物，可運用空間較為狹隘，遷建後大樓較為寬廣也符合警政需求，另外為求貼近民眾服務，因此第一線服務單位都規劃在一樓，另樓上備有員警休息室及宿舍，另有文康空間及哺乳室，男女分際的交誼空間。

朴子分局新建辦公廳舍位踞於朴子市中心樞紐，由中央及地方共同籌編預算新臺幣1億4,400萬元辦理遷建工程，109年11月5日開工，今(111)年11月竣工，本建築崛起地上4樓，總樓板面積4,249平方公尺(約1,285坪)，由陳文祥建築師事務所規劃設計及監造，佳榮營造股份有限公司承攬施工。

朴子分局轄內有蒜頭糖廠、東石漁人碼頭、鰲鼓溼地、港口宮、先天宮、配天宮等著名觀光地區，台82線快速公路、台61線西濱快速公路、168線、台17線、台19線，又臨近布袋商港，為陸、海運交通樞紐，治安交通等日趨複雜，縣長翁章梁本(11)日由警察局局長陳明君等人陪同視察遷建工程員警新辦公廳舍及休憩生活環境，除感謝警察同仁平日對工作的付出，並期勉警察同仁念茲籌建不易，善加維護，堅守崗位，克盡職責，確實負起維護社會治安重任。