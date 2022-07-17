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嘉義縣親子科學教育嘉年華　北回太空館燈登場

▲▼嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府在新開幕的太空館戶外廣場熱鬧舉辦親子科學教育嘉年華園遊會，延續嘉義縣4月中小學「科學月」系列活動，現場除有40攤科學闖關攤位，還有2部科學巡迴車、太空中心30周年特展、玩藝數特展及3D電影等精彩內容，吸引諸多親子前來享受學習樂趣。

▲▼嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁說，小朋友的好奇心會因為不同科學原理所呈現出不同的結果，對他們產生好奇心，便能與家長進一步討論；科學教育要從小紮根，對於孩子未來的成長，在應用科學、實用科學方面都非常重要，相信對台灣在未來世界性的科技發展也會有很大的幫助！

嘉義縣是傳統農業大縣，近年來積極投入產業轉型，朝農工大縣方向邁進，翁章梁說明，嘉義縣在基礎科學及科技應用方面著墨許多，更寬列國中小學教育經費推廣科學知識扎根及科技自造教育，也邀集新興科技公司進駐嘉義縣，未來即將有科學園區的設立，期許將來能夠使嘉義縣的科學研究風氣鼎盛、科技教育更升級，產業更加科技化及精緻化。

▲▼嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

開幕典禮邀請國立臺灣科學教育館長劉火欽、國立嘉義大學副校長張俊賢副等民代貴賓參加，典禮中安排翁章梁與貴賓一同體驗科學實作，以隱形墨水藉由化學反應顯現出「農工大縣」、「科技起飛」、「數位學習」、「智慧生活」等字樣，及利用酒精燃燒推進塑膠瓶來敲鑼的活動，引領現場的民眾探索科學的奧妙。

劉火欽分享，科學探究的珍貴之處，是從生活中的事件觀察現象，用好奇心探索，再用淺顯易懂的敘事或實際操作來演繹探究的成果，並運用於現實生活；今年科教館與嘉義縣政府、各國中小合作系列科學活動，並在園遊會中提供科學教育車、3D電影車及科學教育闖關攤位提供有趣又極具創意性的科學實作，讓民眾體驗生活中無處不在的科學原理，期待提高學子們研究科學的興趣，並提升民眾的科普知識。

▲▼嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處長李美華表示，這次園遊會邀請到國立臺灣科學教育館、國立嘉義大學、國立後壁後壁高中、慈濟基金會以及縣內的永慶高中、竹崎高中、溪口國中、太空館一起設置共40個闖關攤位，希望學子透過觀察及手作課程，體會學習的樂趣，了解周遭生活應用的科學原理。

李美華指出，縣府將持續挹注和爭取資源投資本縣教育，期望能讓學校跳脫傳統的灌輸式教育，轉型為引導學生探索的啟發思考教育，學生透過各種感官的體驗，更加奠定基礎教育，有助於提升本縣學生的學力。

▲▼嘉義縣111年度親子科學教育嘉年華北回太空館登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處教學發展科表示，今年嘉義縣「科學月」的系列活動自4月份開始陸續展開，各國中小學的科學活動參與校數和內容更勝以往；為了不讓疫情影響學生學習，今年縣府與科教館所及大專院校、民間單位積極合作，除辦理全縣中小學科學展覽會，全縣有近50所學校與國立嘉義大學合作辦理校內「科學教育闖關活動」，更積極爭取到國立臺灣科學教育館的「科學教育巡迴及定點服務」，除了有20校申請到校巡迴活動，在嘉新國中、朴子國小也有定點服務供鄰近學校學生參與。

園遊會原定在5月辦理，因疫情延期至7月辦理，將地點安排在新開幕的太空館戶外，讓參加園遊會的親子、民眾可以一次體驗科學教育及太空探索活動，還有機會參加111年09月16日「嘉義縣111年度暑假線上樂學小學堂」活動抽獎，獎項有平板、運動手環、禮卷等。抽獎及活動相關訊息詳情可上「嘉義縣教育資訊網」( http://www.cyc.edu.tw )瀏覽了解。

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李美華嘉義縣政府太空館科學教育嘉年華園遊會

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