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嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

▲▼嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022 ITF台北國際旅展即將於11月4日至7日登場，今年嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」，不僅是全台最夯、最高人氣，更是超多網友敲碗想去的熱門勝地，嘉義縣政府特別與佐登妮絲城堡合作，將在台北旅展「嘉義縣展館」送出1000張免費入園券，凡每日到展館按讚追蹤「慢遊嘉義」粉專的前250名粉絲，就能獲得1張價值300元的免費入園券，就是要讓參加旅展的遊客，人人都有機會到城堡一遊。

▲▼嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，近期因大埔美工業區內的佐登妮絲城堡開始試營運，讓大林這個小鎮瞬間熱鬧非凡，整個工業區幾乎天天都有遊覽車帶團來玩，周邊停車場幾乎都是滿位，假日甚至可以同時20台遊覽車進場，週末一天入園人數將近2.5萬人，可見超高人氣！

▲▼嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁希望將這樣的高人氣延續到台北旅展，今年特別與佐登妮絲合作在旅展現場送出免費入園券，總價值達30萬，藉此吸引北部遊客到嘉義欣賞這完全不輸歐洲的城堡建築，也讓更多人認識嘉義。

▲▼嘉義縣最新的旅遊景點「佐登妮絲城堡」。（圖／嘉義縣政府提供）

佐登妮絲城堡佔地1萬5千坪，是全台最大美容生技園區，自10月1日試營運到10月31日止，11月1日起正式營運，每張門票300元，此次旅展邀請全國遊客都能到城堡體驗當「公主」、「王子」的古典貴族風！此外，園區內2座噴泉、巴洛克風格迴廊、穹頂最為熱門，整體建築打造出歐洲宮廷的華麗氣派，讓人彷彿秒飛歐洲。

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