火辣女師炸豪乳！Onlyfans嬌喊「幫你紓壓」　自爆學生爸最愛這招

▲28歲的娜塔莎（Natasha Coldstone）在TikTok擁有超過3萬人追蹤。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子熱愛在TikTok上展示傲人身材，而穿著火辣的她其實是一名地理老師，讓許多網友大感訝異。除了TikTok外她還有經營成人平台Onlyfans，表示願意在下班後「幫忙紓壓」。她更自爆，有許多學生的父親會私下與她調情，希望能「與她上床」換孩子的好成績。

根據《紐約郵報》報導，現年28歲的娜塔莎（Natasha Coldstone）在Tiktok擁有超過3萬人追蹤，她時常上傳各種穿著火辣的影片，僅穿著內衣搭配西裝外套，或是細肩緊身洋裝，不吝向鏡頭展示傲人雙峰與翹臀，甚至還有經營成人平台Onlyfans，並直接在介紹欄中寫道，「下班後可透過性感照和調情訊息幫你紓壓」、「最喜歡待在廚房裡（註：當然不只是做飯）」。

▲娜塔莎還有經營成人平台Onlyfans。（圖／翻攝自TikTok）



更令人驚訝的是，娜塔莎在現實生活中是一名地理老師，她還自爆，許多學生的父親都會私下向她調情，想碰運氣看能否搭上線，甚至想用「上床」來換孩子的好成績。娜塔莎未回應是否真的有這樣做，只說「如果每次都能拿到一美元，我就是百萬富翁了！」

娜塔莎也透露，自己並不喜歡小鮮肉或精壯的男生，「當男人們發現我其實喜歡爸爸型身材時，他們都嚇傻了。」許多網友留言力挺，「請問我能上私人課程嗎」、「如果以前學校老師長這樣，我絕對不會翹課」、「你就是我每天上學的原因」。

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