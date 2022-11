小布希、蔡英文16日將視訊同台！澤倫斯基也出席　談為自由奮戰

▲小布希、蔡英文及澤倫斯基將視訊同台。(組圖/達志影像、ETtoday、路透)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

小布希總統中心今天宣布,美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台,談為自由奮戰。

這是蔡總統與澤倫斯基兩位同樣面對威權威脅的國家領袖繼6月哥本哈根民主峰會後,再次參與同場活動。

位於德州達拉斯的「小布希總統中心」(George W. Bush Presidential Center)今天推文宣布,小布希、蔡總統及澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)16日將視訊同台,出席「為自由奮戰」會議。

President Bush, President Volodymyr Zelenskyy, and Taiwan President Tsai Ing-wen will participate in the #StruggleForFreedom conference hosted by the Bush Institute, @freedomhouse & @NEDemocracy on Nov. 16.



Learn more and register to watch the livestream: https://t.co/jsSwR2Nyva