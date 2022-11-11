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上班才9天！　鑄鐵廠員工「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

▲▼美國「開拓重工」（Caterpillar Inc.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「開拓重工」工廠發生意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾州一間鑄鐵廠6月時發生嚴重意外，當時一名上班才第9天的員工，不慎掉入溫度超過攝氏1000度的熔鐵爐中，導致整個人被「瞬間焚化」，必須等到熔爐冷卻數小時後，才有辦法找到其遺體殘骸。

根據《紐約郵報》報導，這起意外發生在伊利諾州的「開拓重工」（Caterpillar Inc.）鑄鐵廠，當時39歲員工迪爾克斯（Steven Dierkes）在上班第9天時，不慎掉進深度超過3公尺、溫度超過攝氏1000度的熔鐵爐中，整個人被瞬間焚化，必須等到熔爐冷卻數個小時後，才有辦法在金屬碎片中尋找殘骸。

美國勞工部職業安全與健康管理局（OSHA）最新調查指出，迪爾克斯的工作區域沒有安裝聯邦政府規定的護欄，「如果必要的安全保護措施完整，這名工人就能免於一死。」OSHA表示，開拓重工位在伊利諾州的鑄鐵廠每年可生產15萬噸以上，是美國最大的鑄鐵廠之一，應該要非常清楚相關的行業規定，因此重罰14.5萬美元（約台幣460萬元）。

根據公司網站介紹，這間鑄鐵廠有800多名員工，每天可熔化至少1000噸的鐵；值得注意的是，這是此工廠12個月內發生的第二起重大意外，在去年12月有一名52歲工人，不慎從工廠高處摔落，當場死亡。

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