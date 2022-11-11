賣場哺乳室4P狂歡「1男大戰3女」　她帶2歲女兒目睹嚇瘋逃離

▲澳洲購物中心驚傳哺乳室活春宮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

澳洲布里斯班的威斯特菲爾德購物中心（Westfield Shopping Centre）發生驚人事件，媽媽艾希頓（Ashton Grohn）帶著2歲女兒逛街，中途前往哺乳室換尿布，卻目睹1男3女正在裡面做愛，讓她嚇得立刻抓著孩子奪門而出。

艾希頓受訪表示，她6日下午闖入一場「奇怪的少年雜交」場面，那群年輕人一開始在更衣室長椅上，然後轉移陣地進入哺乳室隔間，「當時只有我和我女兒，而他們有4個人。我覺得跟他們說話不太舒服，把包包裡的東西和衣服穿到一半的女兒丟進推車裡，然後離開了。」

艾希頓把此事告訴賣場員工，對方卻只是一直呵呵笑，「這讓我更生氣沮喪，因為他們顯然不在乎任何使用那個房間的家長。」隨後，她通報購物中心保全室及昆士蘭警局，如今警方開始偵辦，購物中心也著手內部調查，並聲明會積極關注此事。

不過，其他家長在臉書透露，他們也曾在購物中心哺乳室看過限制級場景，呼籲賣場應在附近佈署更多保全人力，「我在哺乳室看過青少年做各式各樣的壞事，尤其周四晚上」、「威斯特菲爾德竟讓他們逍遙法外，太噁心了，我們必須做點什麼」、「9個月後，他們就必須使用這些房間照顧孩子了」。