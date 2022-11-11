拜習會14日登場！將談論台海和平議題　美：不會作出根本讓步

▲拜登與習近平14日將舉行拜登上任後的首次面對面會晤。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國白宮證實，拜登總統將於14日在印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平進行他上任後的首次面對面會晤。美中2位領導人預計將就台海和平、北韓核威脅與烏俄戰爭等一連串地區及全球議題進行討論，同時也關注中方行為對人權及美國經濟的威脅。

綜合路透社與《衛報》報導，拜登此前曾表示，他希望在峇里島與習近平會晤，釐清各自關注的「紅線」，並探討美中關鍵國家利益之間是否互相衝突。他同時強調，儘管美方希望在「如何解決問題」一事進行合作，不過美國不會作出根本讓步。

拜登也透露，他將在會面中與習近平探討台灣、貿易，以及中國與其他國家的關係等議題。白宮女發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）發表聲明指出，兩位領導人將討論維持和深化雙方溝通的管道，以及如何「負責任地管理競爭，並在彼此利益一致的地方共同合作，特別是在跨國挑戰方面」。

▲受疫情影響，拜習會過去一直都是以線上方式進行。（圖／路透）

美國一位高級官員表示，「總統認為為2國關係奠定基礎，並確保有約束我們競爭的規範至關重要，不過我希望總統也能明確表達我們的擔憂，其中包括中國威脅台海和平的行動，以及我們長期以來對侵犯人權行為的擔憂。」北京對此強調，美中三份聯合公報是兩國關係最重要的護欄，敦促美國妥善管控分歧。

華府官員也透露，拜習2人也可能在會中討論烏俄戰爭與北韓議題。他表示，美方依舊擔心北韓會進行核試驗，而華府相信，中國與俄羅斯有說服北韓不要恢復核試驗的籌碼，另外華府也注意到了習近平與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面後，共同發布支持不在烏克蘭使用核武的重要言論。

拜登上任後受疫情影響，未曾當面與習近平會談，而美中關係自美國眾議院議長裴洛西訪台後跌入谷底，因此華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，美中在印尼的會面是緩和緊張局勢的機會，因為中國已多次暗示，他們希望避免2國關係進一步惡化。華府官員透露，美中應該不會在拜習會達成具體協議，而且雙方也沒有發表會後聯合聲明的計劃。