未爆彈射穿胸口「卡心臟附近」　醫穿防彈衣手術！俄兵奇蹟活命

▲ 一名俄兵心臟附近卡未爆彈。（圖／Russian Defence Ministry）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍估計，俄羅斯入侵烏克蘭以來傷亡已逾10萬人。一名俄兵在前線受傷，炸彈竟穿透他的胸口、肋骨和肺部，卡在體內靠近心臟的位置，一不小心就會爆炸，醫療團隊不得不穿上防彈衣進行手術，最後竟奇蹟般成功取出。

根據《塔斯社》，俄國國防部10日證實，初級中士帕森科（Nikolay Pasenko）在烏克蘭前線受傷，送往莫斯科的曼德里克中央軍事臨床醫院（Mandryk Central Military Clinical Hospital）接受外科醫生治療。

消息人士透露，帕森科和他所屬的部隊在烏克蘭作戰時遇上伏擊，遭到敵人猛烈砲火攻擊。一名發言人補充，他聽見爆炸聲後感覺身體兩側有強大威力和疼痛襲來，隨後被送醫。

國防部發言人說明，「患者入院時胸部受傷，檢查顯示，奇蹟般未爆炸的彈藥穿透他的肋骨和肺部，卡在脊隨附近，在主動脈和靠近心臟的下腔靜脈之間。」醫療部隊德米特里．金中校（Dmitry Kim）為他進行手術，但不得不在門診區開刀，因為將他移動到手術室的風險太大。

這場不可思議的手術順利成功，帕森科也轉送莫斯科另一家醫院，事後受訪說明，「我不想讓醫生受到傷害，因為炸彈可能爆炸。外科醫生穿上防彈衣，然後現在你可以看到，我就坐在你面前。感謝外科醫生米特里．金，我會一輩子對他心存感激。」

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