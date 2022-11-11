科技公司破產賣樓　25歲「抖音第一網紅」砸4.6億買下

▲瘋狂小楊哥砸4.6億買房產。（圖／翻攝自抖音）



記者崔子柔／綜合報導

合肥嘉東光學（嘉東光學）公司破產後清算賣樓，25歲的大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」花費1.03億人民幣（約4.6億台幣）買下其房產，並稱目的是要讓公司能做得更大，引起熱議。

根據《成都商報》報導，瘋狂小楊哥透過分享兄弟、家人間的互動走紅，在抖音上有破億名粉絲，帶貨能力相當不得了，並於去（2021）年創立合肥三隻羊網路科技公司。

瘋狂小楊哥近日在社群上更新動態表示，他花了1.3億（人民幣，以下皆同）在合肥購置了房產，打算當作三隻羊全球總部，還額外花費50萬軟體服務費，他後續在直播時指出，「買樓是為了把公司做得更大，幫助大家更好地就業」，並強調是用公司名義買的，不是個人買的。

▲瘋狂小楊哥粉絲破億。（圖／翻攝自抖音）



該房產包括一棟15層高的生產大樓、一棟6層高的員工宿舍和餐廳、3棟廠房（其中兩棟為在建工程），在9/30曾以1.16億喊拍流標，11/3調降到1.03億起拍後成功賣出。

電商報3日報導指出，瘋狂小楊哥在抖音上的粉絲數量突破1億人，成為抖音首位粉絲破億的帳號，但其近2個月的銷售額都落後於東方甄選。東方甄選9月份的銷售額在5億至7.5億元間，瘋狂小羊哥則是2.5億至5億元間。