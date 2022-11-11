　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天全台各地晴時多雲。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台各地晴時多雲、氣候穩定，周末「晝暖如夏」高溫上看34度。不過周日晚間開始東北風影響，大台北、東半部轉涼有雨，周一驟降8度、高溫僅剩23度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地晴時多雲，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率。各地白天微熱、早晚涼。各地氣溫：北部21至32度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至31度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲周末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定。

周末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；「晝暖如夏」、各地區最高氣溫將推升至33、34度，「夜涼如水」、輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意！下周日晚(左圖)起至周四(17日)東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強(右圖)，北台仍轉涼，中南部氣溫稍降。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲10日20時歐洲模式(ECMWF)模擬13日20時地面圖顯示，東北季風增強，迎風面有降水(左圖)；500百帕高空圖，「副熱帶高壓」仍籠罩台灣附近(右圖)，顯示這波東北季風冷空氣並不強。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

根據中央氣象局一周預報資料顯示，台北市高溫在周五、周六達到最高有31度，不過周日晚間開始東北風影響，台北市周一高溫僅剩23度，跟周末高溫相比相差近8度左右。

▼北台灣一周天氣預報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
《戲說台灣》男星情斷8年初戀女友！　陷低潮動念退出演藝圈
台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮
科技公司破產賣樓　25歲「抖音第一網紅」砸4.6億買下
台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷
今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃
美股大漲！通膨降溫激勵道瓊勁揚1201點　台積電ADR漲回7

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無良公關LINE對話後續曝光！　在群組「求救、串供」

新增「2類人」免費領5劑快篩！細節、時間今日公布

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃

50元可買「一袋食物」！他拜訪800店　連家樂福、聖瑪莉都加入

同住者3+4最後一天染疫！近6千人11／7才研判確診　明發簡訊補匡列

移工午餐「預算僅40元」！雇主挨轟歧視　真相卻讓人跌破眼鏡

館長泣訴「被查健身房室內空品」　環保署：8月新北例行檢查不合格

兩個有一個要被關！薛瑞元、李德維正面對決　薛：我有自信沒有違法

增設國3八德大鶯豐德交流道　鄭文燦：採苜蓿葉型預計2028完工

超商捐款箱被整疊千鈔塞滿！台北男感動喊「謝謝你」　卻遭潑冷水

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

約好顧6年...桃園父女車禍亡　生母：再也等不到她回家

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

無良公關LINE對話後續曝光！　在群組「求救、串供」

新增「2類人」免費領5劑快篩！細節、時間今日公布

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃

50元可買「一袋食物」！他拜訪800店　連家樂福、聖瑪莉都加入

同住者3+4最後一天染疫！近6千人11／7才研判確診　明發簡訊補匡列

移工午餐「預算僅40元」！雇主挨轟歧視　真相卻讓人跌破眼鏡

館長泣訴「被查健身房室內空品」　環保署：8月新北例行檢查不合格

兩個有一個要被關！薛瑞元、李德維正面對決　薛：我有自信沒有違法

增設國3八德大鶯豐德交流道　鄭文燦：採苜蓿葉型預計2028完工

超商捐款箱被整疊千鈔塞滿！台北男感動喊「謝謝你」　卻遭潑冷水

無良公關LINE對話後續曝光！　在群組「求救、串供」

洪榮宏認去年「爆婚變」！　嫩妻「氣到離家出走半年」內幕曝光

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

孟耿如徵才「面試慘遭放鳥」！　黃子佼痛揭2狀況：可以說不想來

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

新創在一起運用數位科技連結公益　獲「華人公益企業金傳獎」

嗆藍委「2個有1個要被關」　薛瑞元超狂背景曝！前上司：不能小看

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

《戲說台灣》男星情斷8年初戀女友！　陷低潮動念「退出演藝圈」

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

生活熱門新聞

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

千年一遇「13個1」！專家：這動作可轉運又圓滿

捐款箱塞滿千鈔！台北男喊謝謝卻被潑冷水

館長泣訴「被查健身房室內空品」　環保署：8月新北例行檢查不合格

年底前「4星座」好運加持　升官加薪都來了

近6千人11／7才研判確診　明發簡訊補匡列

男友霸氣幫「清空購物車」！她見清單急喊：不妙

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

50元可買一袋　家樂福聖瑪莉加入

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

更多熱門

相關新聞

今起到周末好天氣34℃　周日晚北台轉濕涼

今起到周末好天氣34℃　周日晚北台轉濕涼

今起到周末肝空氣籠罩，全台晴朗穩定，中南部有霧，各地氣溫微熱，周末還會推升至34度。不過周日晚間受到東北風影響，大台北、東半部轉有濕涼有雨的天氣。

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

今晨規模3.7地震　最大震度3級

今晨規模3.7地震　最大震度3級

連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

2地仍有雨彈「再炸3天」　周五迎好天氣！下波變天時間曝

2地仍有雨彈「再炸3天」　周五迎好天氣！下波變天時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

外送員日跑94單！5年後超勵志

麥當勞換裝變「麥當當」了！超Q細節曝

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

《封神榜》資深綠葉病逝！

找房仲後認識屋主！　他問「能私下交易？」

更多

最夯影音

更多
有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面