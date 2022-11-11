今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃

▲今天全台各地晴時多雲。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台各地晴時多雲、氣候穩定，周末「晝暖如夏」高溫上看34度。不過周日晚間開始東北風影響，大台北、東半部轉涼有雨，周一驟降8度、高溫僅剩23度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地晴時多雲，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率。各地白天微熱、早晚涼。各地氣溫：北部21至32度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至31度。

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▲周末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定。

周末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；「晝暖如夏」、各地區最高氣溫將推升至33、34度，「夜涼如水」、輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意！下周日晚(左圖)起至周四(17日)東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強(右圖)，北台仍轉涼，中南部氣溫稍降。

▲10日20時歐洲模式(ECMWF)模擬13日20時地面圖顯示，東北季風增強，迎風面有降水(左圖)；500百帕高空圖，「副熱帶高壓」仍籠罩台灣附近(右圖)，顯示這波東北季風冷空氣並不強。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

根據中央氣象局一周預報資料顯示，台北市高溫在周五、周六達到最高有31度，不過周日晚間開始東北風影響，台北市周一高溫僅剩23度，跟周末高溫相比相差近8度左右。

▼北台灣一周天氣預報。（圖／翻攝中央氣象局）

