宜蘭人崩潰「29天沒1秒停雨」　連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

▲台灣附近吹東北風，北東地區降雨明顯。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

連續3年反聖嬰！中央氣象局表示，節氣於本周進入立冬，未來一周「西晴東雨」，僅北東地區有局部短暫雨，今（8日）晚持續針對新北、基隆、宜蘭3縣市發布「豪雨特報」，有宜蘭民眾大嘆「宜蘭一年365天有300天在下雨」，氣象局指出，反聖嬰將易使台灣秋季東部降雨增多，且提高東北部秋冬季豪大雨發生機會。

今天降雨集中基隆北海岸及宜蘭，華南雲雨區加上迎風面水氣雙重影響之下，蘇澳出現3小時183毫米的短延時強降雨，且入夜後基隆北海岸及宜蘭雨勢仍大。氣象局預報，明天（9日）台灣附近仍吹偏東到東北風，迎風面水氣多，尤其大台北及東半部地區雲量偏多，降雨機率高、偶爾有短暫雨出現，特別在基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生機率；此外因為仍有殘存的華南水氣，西半部大多為多雲偶透光的天氣，西半部山區有零星降雨機會。

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至於溫度方面，明天各地早晚低溫約20至22度，感受稍涼，而白天高溫在北部、宜蘭地區約25、26度，中南部及花蓮、台東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大。

「宜蘭地區一年365天大概有300天都在下雨！」有宜蘭人痛苦發文抱怨，宜蘭天天都在下雨，猶如「雨都」，甚至蘇澳已經連下29天「連一秒都沒停過」，感嘆宜蘭人應該已經忘記太陽長什麼樣子了。

▲宜蘭人崩潰，「連29天沒有一天雨停」 。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局解釋，今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象。也是繼1998、1999、2000年之後，再次出現「連續3年反聖嬰」的狀況，過去2年反聖嬰現象牽動全球氣候變化，如今將再次面臨反聖嬰到來。反聖嬰將出現赤道中東太平洋海溫持續異常偏冷，熱帶太平洋海平面氣壓變化西低東高，太平洋東風增強，將暖海水帶往西太平洋，換日線附近對流較弱、降雨減少，西太平洋對流加強、降雨增多。

氣象局指出，反聖嬰現象通常發生在春末夏初時，秋末冬初達到最強，易使台灣夏季降雨減少、隔年春雨減少、秋季東部降雨增多，隔年春季氣溫偏低。並使得西北太平洋颱風生成數量正常略少，夏秋季生成位置會較靠近台灣，且「提高台灣東北部秋冬季豪大雨發生機會」。

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