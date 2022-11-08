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2地仍有雨彈「再炸3天」　周五迎好天氣！下波變天時間曝

▲▼北部、東部今仍有降雨。（圖／氣象局）

▲北部、東部今仍有降雨。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱轉偏東風，不過環境水氣偏多，今明兩天北部、東部仍有降雨，甚至達大雨等級，周四後氣溫大幅回升，北部和東部降雨減，但東北部仍要留意有大雨；周五轉乾，陽光露臉，周末將有好天氣，周日下半天再變天，下波東北季風將帶來降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明(11/8~11/9)兩天台灣附近東北季風逐漸減弱轉偏東風，不過環境水氣依舊偏多，因此北、東部都還是較陰沉天氣，尤其基隆，北海岸及東部降雨都還是比較廣泛，日雨量有機會達大雨等級。

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西半部雲量增多，海峽陸續有局部雲系移入帶來短暫陣雨，不過整體降雨比起東部輕微許多，日雨量都還在大雨等級以下。預估高溫北、東部約23至27度，中、南部約30至32度，各地低溫普遍在20至24度。

林孝儒指出，周四到周六(11/10~11/12)台灣為高壓迴流影響環境，因此氣溫回升幅度會再多些，北、東部高溫普遍可以回到25度以上，有點回暖感覺，中、南部高溫約30至33度， 各地低溫20至24度，須留意日夜溫差變化，尤其越往南溫差越大。水氣有逐日減少趨勢，中南部天氣晴朗穩定，北、東部降雨範圍日益縮減，不過周四東北部還是要留意大雨的可能。

林孝儒說，周五到周末環境將更為轉乾，因此東部除降雨大幅減緩較零星外，也將有陽光露臉機會，大家可以好好把握這個週末。因為預估下波東北季風再度增強的時間點大概落在周日下半天，屆時迎風面又陸續有些降雨機會了。

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