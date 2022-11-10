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今起高溫飆到34℃　下次變天時間曝！涼雨彈連炸4天

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今起到周末乾空氣籠罩，全台晴朗穩定。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今起到周末乾空氣籠罩，全台晴朗穩定，中南部有霧，各地氣溫微熱，周末還會推升至34度。不過周日晚間收到東北風影響，大台北、東半部轉有濕涼有雨的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲今、明(11日)兩天桃園以南依舊晴朗，大台北多雲時晴，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率。

氣象專家在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，今、明(11日)兩天桃園以南依舊晴朗，大台北多雲時晴，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，中南部晨間有局部霧。今日各地氣溫：北部19至30度，中部20至33度，南部19至33度，東部18至32度。

周末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定(圖)，中南部晨間有局部霧；白天暖熱、各地區高溫將推升至33、34度，夜間輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意！下周日晚起至周三(16日)東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；桃園以南晴時多雲，中南部氣溫稍降。

▼9日20時歐洲模式(ECMWF)模擬12日8時天氣圖顯示，500百帕「副熱帶高壓」籠罩台灣附近(左圖)；台灣無降水(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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