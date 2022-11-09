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2類人免費快篩「延至周五宣布」　王必勝：可作為RSV診斷依據

記者嚴云岑／台北報導

1.3億劑快篩將於明年底屆期，衛福部長薛瑞元拍板2類人免費領快篩，原訂今（9）日公布實施日程與細節，但因估算過程複雜，將延到周五宣布。衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，兩類對象目標不變，會請教育局、社會局協助發放，近期不少國小學童感染RSV，快篩也可作為鑑別診斷依據。

▲▼指揮中心指揮官王必勝11/9出席國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會。（圖／記者嚴云岑攝）

指揮中心共購買3.49億劑快篩，隨著疫情趨緩，庫存1.3億劑若未用完，恐面臨銷毀命運。衛福部長薛瑞元日前在立法院表示，目前已擬定2大方向，除了現行的65歲以上長者與6歲以下兒童可每月每人領取5劑快篩外，一為針對中低收入戶每月發放5劑快篩，二為擴大到12歲以下兒童都可領，最快這個月上路。

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王必勝上午出席台北榮總111年醫師慶祝大會，會前接受堵訪表示，初步盤點中低收入戶約有60多萬人，會請社政單位、社會局協助發放，6~12歲國小學童則協調地方教育局處理，人數尚待確認，周五會宣布實施日期。

不過，被問及擴大2類人免費領快篩，是否可如部長所言，每月消耗1000萬劑庫存？對此，王必勝回應，沒有說一定要用完，「發這個還是有目的存在」。發放免費快篩除了要拆裝外，還牽涉到人力、物流運送問題，且需與各縣市政府合作，等盤點完成後，周五再一併宣布。

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