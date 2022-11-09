2類人免費快篩「延至周五宣布」　王必勝：可作為RSV診斷依據

記者嚴云岑／台北報導

1.3億劑快篩將於明年底屆期，衛福部長薛瑞元拍板2類人免費領快篩，原訂今（9）日公布實施日程與細節，但因估算過程複雜，將延到周五宣布。衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，兩類對象目標不變，會請教育局、社會局協助發放，近期不少國小學童感染RSV，快篩也可作為鑑別診斷依據。

指揮中心共購買3.49億劑快篩，隨著疫情趨緩，庫存1.3億劑若未用完，恐面臨銷毀命運。衛福部長薛瑞元日前在立法院表示，目前已擬定2大方向，除了現行的65歲以上長者與6歲以下兒童可每月每人領取5劑快篩外，一為針對中低收入戶每月發放5劑快篩，二為擴大到12歲以下兒童都可領，最快這個月上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝上午出席台北榮總111年醫師慶祝大會，會前接受堵訪表示，初步盤點中低收入戶約有60多萬人，會請社政單位、社會局協助發放，6~12歲國小學童則協調地方教育局處理，人數尚待確認，周五會宣布實施日期。

不過，被問及擴大2類人免費領快篩，是否可如部長所言，每月消耗1000萬劑庫存？對此，王必勝回應，沒有說一定要用完，「發這個還是有目的存在」。發放免費快篩除了要拆裝外，還牽涉到人力、物流運送問題，且需與各縣市政府合作，等盤點完成後，周五再一併宣布。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！