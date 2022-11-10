超商捐款箱被整疊千鈔塞滿！台北男感動喊「謝謝你」　卻遭潑冷水

▲捐款箱塞滿整疊，台北男看到以後相當感動。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

超商的結帳櫃都有設置捐款箱，許多民眾買完東西，會順手將零錢投入。不過，台北一名男子日前到超商購物，意外看見有大疊千元鈔票塞在捐款箱裡面，讓他相當感動，也直喊「替這個社會謝謝你」，豈料貼文曝光後，卻有人出面解釋這種捐款的可能原因，直接潑了一盆冷水。

這名男子在「爆廢公社」表示，他日前到超商購物時，意外看見櫃台前的捐款箱裡面有整疊千元鈔票，頓時感到相當感動，「雖然不知道你是誰，但肥宅我替這個社會謝謝你。」

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依據照片畫面，透明的壓克力捐款箱裡塞了一大疊千元鈔票，雖然數不清楚究竟有多少張，但這種大額捐款對一般人來說相當罕見。

▲貼文曝光後，不少人開始分析捐款箱裡出現大疊鈔票的原因。（示意圖／ETtoday資料照）



貼文曝光後，不少網友留言直喊，「喝酒醉，以為家裡的存錢筒，酒醒以後跑來討回去」、「喝醉了啦…因為以前我就幹過這種事，醒來時超後悔」、「嚴重懷疑是我認識的朋友，曾經他酒醉還會把錢放電鍋」、「我股票贏錢也是一樣都會去超商捐錢。」此外，也有人回應，有些賺偏財的管道，似乎口耳相傳「要固定捐錢出去」，否則會遭到反噬，這些錢也有可能是賺偏財的人捐出的。

不過，大多數人認為最有可能的答案，可能只是超商的零錢不足，於是店員將捐款箱打開，拿出一定數量的零錢，再將同樣價值的千元鈔票塞入，不一定是有人捐出大筆金錢，不用想太多。

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