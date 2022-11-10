郭哲敏潛逃有內鬼洩密？警政署曝檢舉+偵辦時間序：保密到家

▲圖為警政署外觀。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

有平面媒體報導「落跑富商掀警紀風波，全因警政署收到一封檢舉信」，警政署10日傍晚指出，涉洗錢案的富商、也是名模錢帥君丈夫郭哲敏遭檢舉後，政風室依法受理後，並報請檢察官指揮，絕無吃案。警政署說明：郭哲敏等人涉嫌洗錢案建，該案起因是警政署政風室今年2月8日收到具名檢舉信，檢舉函內檢舉人有留下聯絡電話，政風室人員立即分案展開調查，並依規定通知檢舉人來製作檢舉筆錄。

政風室說，當時檢舉人為了佐證檢舉內容，還帶了另名屬於該跨國洗錢犯罪集團涉案成員共赴警政署製作詢問筆錄，政風室後經初步查證，確認為有深入調查的必要，承辦人緊急簽核公文，火速在10天內完成初步的調查報告，偵查指揮書在2月18日報請新北地檢署檢察官指揮偵辦該案。

但因檢察官指示因需清查金流、偵辦地下匯兌集團，需要更多的偵查人員加入，同年2月警政署政風室把案件協調刑事局偵七大隊加入負責偵辦，期間檢察官與承辦人員的認真努力下，藉由清查金流後，另外發現江湖聞人林秉文有涉案跡象；政風室證實，檢舉人今年初的檢舉內容，並未提及林男涉案部分。

檢警監控綽號「小明」的郭哲敏入出境動向，發現郭本因自身經商經常搭機出國洽公，加上承辦檢察官研判案件當時並未蒐證完備，所以未能期早行動；加上刑事局偵辦郭哲敏、林秉文等人涉及重大洗錢案件，當天搜索行動是由檢察官單人前往法院請票後，告知刑事局及專案小組成員分局配合發動搜索，包含中山警分局在內都是拿到拘票、搜索票及行動勤教表，才知道搜索時間地點，就算地方警力有心，也沒有時間提前通知郭哲敏。

當天搜索行動結束後，警政署政風室主任黃錦秋才向刑事局說明案件發起始末，政風室強調，該起跨國洗錢案件偵辦過程保密到家，偵辦期間，檢舉人亦曾經至地檢署由檢察官複訊製作證人筆錄，絕無所謂吃案等情事。

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