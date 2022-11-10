選前掃蕩不法金流！全台查扣5.5億現金、破24件選舉賭盤

記者張君豪／台北報導

內政部警政署因應11月26日九合一地方選舉前夕，為防制境外資金透過地下管道介入國內選舉，並防堵犯罪集團設立洗錢水房移轉不法所得，以壓制地方選舉期間開設地下賭盤、影響選舉，與台灣高等檢察署與各地檢署，先後於9月5日至15日執行第1波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」。

▲刑事局副局長黃家琦說明選前查緝不法金流的專案成果。（圖／記者張君豪攝）

檢警在10月24日至11月9日再發動第2波專案行動強力掃蕩，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博犯罪，專案期間查扣不法所得達新台幣5.5億元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計亦高達7百億餘元，警政署刑事局10日下午召開記者會展現查緝成果。

▲警方逮捕在屏東縣萬巒鄉開設選舉賭盤的吳姓主嫌(右二穿白T者)。（圖／記者張君豪翻攝）

全台檢警查緝地下匯兌部分，總計查獲案件23件、犯嫌59人，查扣不法所得新台幣2億6082萬餘元，清查匯兌金額36億餘元；查緝洗錢水房總計查獲案件16件、犯嫌77人，查扣不法所得新台幣2億4百餘萬元，清查洗錢金額296億餘元。

攸關地方選情的掃蕩賭博及選舉賭盤案件，查獲540件1518人，其中選舉賭盤24件40人、實體賭場59件589人，六合彩簽賭170件251人、網路賭博246件561人、其他41件77人，查扣賭資現金新台幣9085萬餘元，清查涉賭資金額419億餘元。

刑事局副局長黃家琦在專案記者會指出：全台警方針對地下匯兌、洗錢水房及賭博案件 強力掃蕩，總計查獲579件、犯嫌1,654人、查扣不法所得 新台幣5億5千6百萬元，經清查牽涉到相關匯兌、洗錢及賭資，高達新台幣752億。黃家琦強調：警方會以最積極的態度斬斷不法金流，力阻讓違法金流企圖影響選舉的公正性，將有效的維護選舉活動在公平，務求維護地方大選圓滿落幕。

【相關新聞】

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉



►再說我是黑道就提告！名模錢帥君老公逃美 林秉文親曝2人關係