中山分局偵查隊長涉足招待所賭博　內政部：警察風紀是最基本要求

▲內政部次長陳宗彥說明近日警紀風暴，已於第一時間展開調查。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

現任中山分局偵查隊長林弘基被踢爆在2019年擔任內湖分局偵查隊長時，曾在招待所與其他人玩天九牌，北市警局督察室調查後，核予林員一大過、調整為非主管職務，對此，內政部次長陳宗彥9日指出，警察風紀是最基本的要求，相關事件會影響警察執法的尊嚴，從事執法工作時應嚴守紀律、避免影響整個警察團隊。

前立委黃國昌8日爆料，指時任內湖分局偵查隊長林弘基，受人邀約前往內湖區行愛路的招待所，並在裡面被人拍下正在玩天九牌博弈遊戲的畫面。黃國昌也點出招待所是綽號「小明」所有，事發在2019年7月，據悉當天林弘基值日，在友人帶領下前往招待所飲酒，並在眾人起鬨下玩天九牌、參與賭博。

警方獲悉後立即由北市警局督察室介入調查，經比對相關人員說詞，加上林員也自承確有此事，經查證屬實後，依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記一大過處分並調整為非主管職務。

內政部次長陳宗彥表示，警察風紀是最基本的要求，這些風紀事件都會影響警察執法的尊嚴，希望從事相關執法工作時要嚴守應有紀律，避免影響整個警察團隊。

對於近期警紀事件，陳宗彥也指出，高階警官部分，部長第一時間指示政風調查，其他各階員警部分也會詳加調查。

警政署副署長陳永利則表示，包含北市警局、警政署都會深入調查。對於媒體追問如何看待近期頻傳警紀事件，陳永利回應，這都是3、5年前的案，要定調這是近期風紀案件有一點差距。

▼林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▼警政署副署長陳永利指警署會深入調查警紀案件。（圖／記者陳煥丞攝）