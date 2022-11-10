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大陸 大陸焦點 特派現場

第五屆進博會圓滿收官　台灣企業碩果累累

記者趙禕 ／上海報導

展出六天的第五屆中國國際進口博覽會今天落下幃幕，參加展出的21家台灣企業在會上簽下超過工民幣16億元的意向訂單，成果豐碩。

▲第五屆中國國際進口博覽會今天落下幃幕。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆中國國際進口博覽會今天落下幃幕。（圖／記者趙禕攝）

根據中國國際進口博覽局的統計，這一屆進博會一共有145個國家、地區和國際組織參展，有來自127個國家和地區的2800多家企業參加企業商業展；展示了438項代表性首發新產品、新技術和新服務。另外本屆進博會還首次搭建數位進博平台，吸引了368家技術裝備企業線上參展，組織直播或轉播活動64場，流覽量達60萬次。

▲進博局介紹本屆進博會展出及收獲情況。（圖／記者趙禕攝）

▲進博局介紹本屆進博會展出及收獲情況。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆進博會展覽現場。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆進博會展覽現場。（圖／記者趙禕攝）

在專業採購商方面，這次一共組織了39個交易團、近600個交易分團；截至11月10日中午，累計進場46.1萬人次；意向成交金額735.2億美元，比上一屆增長了3.9%。

在這一屆進博會的展覽中，來自台灣的參展企業喬山健康科技、南僑食品集團、冠捷電子、皇冠箱包、合一科技等，都帶來了他們的首發新品，吸引許多客商關注。

▲喬山健康科技的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲喬山健康科技的首發新品。（圖／記者趙禕攝）
▼南僑食品集團的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏等人和泰國駐上海總領事Lada Phumas等人，分別見證了南僑食品集團歡樂的新品首發式。（圖／記者趙禕攝）
▼冠捷電子的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▼冠捷電子的首發新品。（圖／記者趙禕攝）
▼皇冠箱包的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲皇冠箱包展位和他們展出的首發新品。（圖／記者趙禕攝）
▼合一科技的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲合一生技展位和他們展出的首發新品：糖尿病足新藥「速必一」。（圖／記者趙禕攝）

21家台灣企業在本屆進博會上的意向簽約訂單超過人民幣16億元，上銀科技、喬山健康科技、南僑食品集團、皇冠箱包等企業都在展會上簽下高額訂單，碩果累累。

▲▼上銀科技在進博會的展位和他們本次參展的產品。（圖／記者趙禕攝）

▲台灣企業中，簽下最高額訂單1億美元的上銀科技。（圖／記者趙禕攝）

第五屆進博會才剛剛落幕，第六屆進博會企業展的招展工作已經啟動，目前簽約報名企業預約的展覽面積已經超過10萬平方米。而進博會「6天＋365天」常年展示交易服務平台又進一步提升能級，除了原有的虹橋品匯、綠地全球商品貿易港、進博集市等平台之外，由上海外高橋集團股份有限公司打造的自貿區外高橋「全球匯」項目也在今天正式啟動，其中包括外高橋國際化妝品展示交易中心、外高橋國際鐘錶珠寶展示交易中心及外高橋國際酒類展示交易中心，都將利用平台帶動進博同款商品做為進博會的「6+365」平台，促成參展商品和採購商的對接交易；其中還開設了台灣商品中心，常年展售來自台灣的特色產品，讓上海的居民也能就近買到台灣精品特產。

▲自貿區外高橋「全球匯」項目也在今天正式啟動。（圖／上海外高橋集團股份有限公司）

▲自貿區外高橋「全球匯」項目也在今天正式啟動。（圖／上海外高橋集團股份有限公司）
▼上海自貿區內的台灣商品中心。（圖／參觀者提供）

▼上海自貿區內的台灣商品中心。（圖／參觀者提供）

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