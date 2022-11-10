藍委告發薛瑞元圖利高端　莊人祥駁：做疫苗效益評估是法定職責

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團昨日由黨團書記長李德維代表赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等。指揮中心發言人莊人祥今日對相關指控提出三點回應，其中疫苗效益分析是疾管署執行法定職責，這次分析並不是專為高端分析，專家審查會議是報告所有疫苗接種資料。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘等人昨日天在立法院召開記者會。林思銘指出，對於高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業，國民黨團今天上午前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利高端。

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李德維指出，在7月27日高端送出保護效益報告給衛福部的同日，衛福部公告修訂特定藥物專案核准製造及輸入辦法，容許疾管署以公衛為由，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經倫理審查會的審查就可做疫苗效益報告。衛福部真的是可惡、不要臉，玩法弄法。

莊人祥於今日疫情記者會中說明，針對修改辦法，修改前原本只有藥商可以申請，7月時修訂辦法是把疾管署納入，但修法之前，疾管署本來就可以因應緊急公共衛生情勢擔任特殊專案藥品進口，等於這次修法是明訂，但職責範圍沒有改變。至於高端疫苗的情況，高端本身就是藥商，是自己來申請EUA，不是由CDC向食藥署進行申請。

第二針對倫理審查，莊人祥說明，因為101年7月衛生署公告部分情況免審查，當中第三條明訂公務機關執行法定職務，可自行或委託專業機構進行的公共政策成效評估研究，得免送倫理審查。

至於最後一項，指控疾管署幫做效益評估報告，莊人祥說，這是疾管署執行的法定職責，事實上，本次分析也沒有專為高端分析，專家審查會議報告的也是所有疫苗接種資料。

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