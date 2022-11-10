11歲兒回家喊「被蛇咬」　隔天陳屍屋外！老爸不救下場慘了

▲ 克洛德被控過失殺人，導致崔斯坦死亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲去年發生一起悲劇，一名年僅11歲的男童意外被蛇咬傷，回家後像平常一樣上床睡覺，隔天卻被發現陳屍屋外。警方經過調查，對他的父親提出過失殺人指控，認為他未認真看待兒子的求救，最終導致他的死亡。

綜合《每日郵報》等外媒，11歲男童崔斯坦（Tristian Frahm）去年11月20日在昆士蘭的住家附近死亡，而他幾小時前才告訴31歲的爸爸克洛德（Kerrod Frahm）自己被蛇咬傷。

警方深入追查崔斯坦突然死亡的原因，調查行動8日以對克洛德的指控告終，因為他得知兒子被咬卻沒有認真看待。克洛德被控過失殺人，將於12月6日在地方法院出庭。

警方說明，崔斯坦事發當天告訴克洛德，他在朋友家中被蛇咬傷，但克洛德不以為意，沒有帶孩子就醫。這對父子很快就上床睡覺，但崔斯坦的狀況急劇惡化，半夜因身體不適起床，隔天上午被發現陳屍屋外一間小屋附近。

崔斯坦的死令親友悲痛不已，一名傷心欲絕的遺屬表示，「我簡直說不出話來，心碎的程度難以想像，至今仍不敢相信。我愛你的程度超乎想像，對你的思念每分每秒都在增加，我心中將永遠留下你的空位。」

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