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旅館寵物犬突然暴走　2歲童在姊面前被2犬撕咬「頸部重傷」慘死

▲▼羅威那,Rottweiler,惡犬,。（圖／達志影像／示意圖）

▲男童被旅館其他住戶所養的寵物犬攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州發生寵物犬咬死人事件，2歲男童波拉德(Jyedon Pollard)和家人住在旅館時，突然被其他房客所養的2條犬攻擊，醫護人員趕到現場發現他臉部和頸部嚴重受傷，送醫後被宣告身亡。

事件8日上午10時20分發生在考拉(Cowra)當地汽車旅館Country Gardens Motel，波拉德的母親凱莎(Kesha Pollard)近來帶著3名孩子，暫時住進了這間汽車旅館生活，他當天和姊姊在院子玩耍時，其他住戶所養的2條狗，不知為何突然衝過來攻擊。

重傷的波拉德後來被緊急送醫，仍因臉部與頸部傷勢太嚴重，當天下午不治身亡。親戚透露，波拉德之前曾和肇事的2犬玩耍，都沒有出過事情，不曉得當天2犬為何突然攻擊。

新南威爾斯州警長諾布爾(Bob Noble)表示，悲傷事件讓小鎮每個人都受到影響，母親更是傷心欲絕，已將涉案的2犬，羅威納犬與牧羊犬扣押，事發旅館也暫時封鎖進行調查。

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關鍵字：

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