竹市9價HPV疫苗校園開打　守護國中女生健康

▲陳章賢代理市長關心建華國中HPV疫苗施打情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為守護女性健康、免於子宮頸癌的威脅，新竹市政府攜手衛福部國民健康署，今年首度實施接種公費9價HPV疫苗。新竹市代理市長陳章賢（19）日親赴建華國中關心施打情形，他表示，竹市府每年編列預算替就讀本市的國中女生施打HPV疫苗，今年已邁入第12年，今年更採用保護效果更佳的9價HPV疫苗，保護力升級，守護孩子健康！

他說，在新竹市政府的積極爭取下，今年首度接種保護效果更佳的9價HPV疫苗，9價疫苗是目前人類乳突病毒防護力最高價別的疫苗，市府已於本月初啟動巡迴施打，於本市公私立共21所國中進行，約計2400人受惠，鼓勵本市學生與家長，讓孩子提早施打疫苗，提早預防子宮頸癌。

陳章賢指出，子宮頸癌列為本市婦女癌症死亡率第7位，為守護女孩的健康未來，除了推動全市國中女生免費施打9價HPV疫苗外，市府今年延續辦理「守護家人-愛的明信片」活動，讓學生透過明信片傳遞對家人的關心，鼓勵家中女性定期做抹片檢查，共同遠離子宮頸癌的威脅。

陳章賢偕同新竹市診所協會理事長陳建銘醫師共同關心施打流程，學生依序經等待區、評估區、施打區及留觀區順利完成接種，建華國中也貼心的在留觀區準備了課外讀物、礦泉水及餅乾緩和學生的緊張情緒。

建華國中首位施打HPV疫苗的陳同學分享，一開始經由學校衛教宣導，了解到預防子宮頸癌的重要性，在與家人們討論後，家人也非常贊同接種HPV疫苗，因此決定在校施打。她說，施打前聽身旁友人分享打疫苗時會有點痛，所以一開始很緊張，但打完之後覺得就像被指甲碰到的戳刺感，因此非常鼓勵同齡層的同學不用害怕打針，一起來施打HPV疫苗，共同預防子宮頸癌。

另一位接受施打的薛同學表示，當初學校有辦理預防子宮頸癌的相關講座，聽完之後了解到接種子宮頸疫苗的重要性，並非常確定自己一定要施打HPV疫苗，家人們得知後也非常支持。她也認知到，只有自己能為自己的健康把關，提早施打HPV疫苗、提前預防子宮頸癌，以免將來後悔莫及。

陳建銘指出，根據衛福部統計資料顯示，預防子宮頸癌最有效的方法是施打HPV疫苗、定期做子宮頸抹片檢查、恪守安全性行為。施打9價HPV疫苗，除可預防高致癌型第16、18型HPV病毒與亞洲盛行的52、58型病毒外，亦能預防6、11型病毒所引起的尖形濕疣(菜花)，更可以預防頭頸部癌症，此疫苗以青少年時期、無性經驗未曾感染人類乳突病毒者的預防效果最佳。期望家長能了解HPV疫苗接種的安全性及效益，理解預防重於治療的重要，共同保護寶貝女兒。

衛生局局長吳欣席表示，就讀本市國中的我國籍女性，都符合公費接種對象，110年學年度國中女生第1劑HPV疫苗9月起至10月5日，於21所國中校園巡迴開打，第2劑則預計於明年5月至6月底前完成，若無法在校接種，可至本市6家合約診所補接種。HPV疫苗如同其他疫苗，可能造成不良反應，接種後須觀察30分鐘，返家後若有任何問題，可洽詢24小時免費專線0800-88-3513諮詢。

衛生局補充，對於防治HPV有3大關鍵：一、依醫囑接種HPV疫苗。二、安全性行為。三、女性定期作抹片檢查。鑑於子宮頸癌前病變不容易察覺，呼籲女性國民應定期作子宮頸抹片檢查，於今年11月20日前，在本市完成第一劑HPV疫苗學生的30歲以上女性親友，持「守護家人-愛的明信片」與健保卡，在三區衛生所完成每年一次子宮頸抹片檢查，即可獲得100元商品券一份，數量有限。如有疑問可至衛生局網站查詢，或洽三區衛生所諮詢。