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駭高鐵詐20萬「結局慘1500倍」　台灣天才駭客：3億元掰了

▲張啟元,駭客天才。（圖／翻攝自張啟元臉書）

▲天才駭客張啟元。（圖／翻攝自張啟元臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣天才駭客」張啟元4年前駭入高鐵購票系統，詐領20萬元，遭判刑6個月，當時所用的電腦在去年底也遭銷毀。他今早吐露，那台被毀掉的電腦裡，有累積多達3億價值的加密貨幣資產。

張啟元今早在臉書發文，曬出桃園地方檢察署的來函，感嘆「再給大家看一次，這張紙價值台幣3億，裡面有我從幣價低時開始累積的加密貨幣資產，但我的私鑰連同這台電腦一起被銷毀了。」

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他指出，「這些錢是拿不回來了，我當時不信任任何冷錢包和軟體錢包，自己寫了一個產地址的程式，私鑰用隱寫術藏在圖片裡面，圖片本身看不出有任何東西，然後把資產分散到100多個地址裡。在我做完這件事大概1個多禮拜吧，我就因為之前找高鐵的漏洞被查水表，然後電腦被扣押了。」

張啟元進一步解釋道，在寫私鑰程式的前幾天有備份系統，但寫完後忙其他事情，完全忘記要處理私鑰備份，結果才1個多禮拜，電腦就掰了。

同時，他也還原時間軸，表示電腦是在2019年1月被扣押的，當時幣價還很低，到了2021年12月間，電腦被銷毀，那時的比特幣漲到1顆6萬多美金。

▲駭高鐵系統！　台灣駭客天才「電腦被銷毀」3億元掰了。（圖／翻攝自張啟元臉書）

▲他的私鑰連同電腦一起被銷毀了。（圖／翻攝自張啟元臉書）

張啟元直言，「如果我還有這筆錢的話，現在應該已經組好一個很強的團隊，把我想做的SoK去中心化社交平台做出來了，而且資金也夠我做出更多區塊鏈有意義的應用。」

不過最後他更正能量地說，「現在就算我沒錢，我也會靠我自己的技術能力把所有東西全部做出來。如果還不知道什麼是SoK的話，可以去看我的置頂文，這是一個可以改變世界的系統。」

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