彩券行開出史上最大獎！老闆「爽分3千萬」照開店：這點錢不算什麼

▲美國威力球樂透開出史上最高獎，售出中獎彩券的查哈耶特可分得100萬美元的獎金，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國連槓40期的「威力球」（Powerball）樂透8日終於有人中獎，來自加州的幸運兒獨自贏得20.4億美元（約新台幣651億元），創下史上最高獎金紀錄，而售出中獎彩券的查哈耶特（Joseph Chahayed）按規定可分得最高100萬美元（約新台幣3185萬元）的獎金。

綜合外媒報導，美國萬眾矚目的「威力球」樂透8日開出價值高達20.4億美元的頭獎，創下全球樂透史上最高中獎金額。雖然這名幸運兒目前尚未現身，不過加州彩券局（California Lottery）透露，售出中獎彩券的地點為喬氏服務中心（Joe’s Service Center），而老闆查哈耶特按規定可分得頭獎的0.5%，獎金上限為100萬美元。

查哈耶特是1980年代移民到加州洛杉磯的敘利亞難民，他在阿爾塔迪納（Altadena）開了一家小便利店和加油站，至今已經營了20年。他在獲知這個消息後興奮表示，「我感到非常意外，但我也為加州、為洛杉磯感到光榮。我計劃把這筆錢分給我的家人和孫子孫女，他們是我持續工作的動力與支持，我的一生都是為了他們，錢對我來說不算什麼。」

阿爾塔迪納的州立學校也將從獎金獲得1.563億美元（約新台幣49.68億元）的資金，讓查哈耶特備感驚喜，「我真心希望這張彩券的主人是阿爾塔迪納的居民，因為這裡有很多窮人，這是他們應得的。」儘管這筆分紅金額高到能讓查哈耶特再也不用工作，但他透露自己還不打算退休，「我明早6點應該還是會來開店」。

對於查哈耶特獲得高額獎金一事，兒子丹尼（Danny）指出，「我爸是個非常勤奮的人。他都75歲了，但他一天也不肯休息。他每天5點就起床開始營業，我相信沒有人比他更值得擁有這筆獎金。」從顧客變成查哈耶特好友的迪瓦恩則表示，「他是我認識的人中最友好的一個，我認識他就像是中了彩券一樣。」