拜登有意2024拚連任！　將「與家人討論」明年初給答案

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉仍在開票階段，民主黨表現優於預期，總統拜登更首度鬆口表示，自己可能會在明年初宣布是否參選下一任總統。這個決定讓他有可能於2024年大選再度對上前總統川普。

根據《金融時報》、《路透社》報導，拜登9日在白宮表示，「我們的目標是再次參選，不管這次選舉的結果如何，這一直都是我們的目標。」不過，他也強調不會立刻給出確定答案，將會在感恩節和聖誕節時和家人進行討論，「無論如何，我都不覺得要匆忙做出判斷，我猜是明年初，這最終是一個家庭決定。」

拜登也強調，民主黨在期中選舉的表現優於預期，而他選擇在這時候表態可能參選，和川普日前的聲明沒有關係。川普（Donald Trump）日前透露，他將在15日宣布重大消息，外界猜測可能是關於他是否競選2024年總統大選的決定。

不過，川普目前最大的競爭對手，是同為共和黨的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。迪尚特在期中選舉中，以將近20%的得票率懸殊差距獲得壓倒性勝利，支持者也都力挺他入主白宮；分析人士更指出，川普看起來也不像是唯一或必然的提名人選，迪尚特在這次選戰中展現了自己將是「共和黨的未來」。

當記者向拜登詢問，迪尚特和川普誰更具威脅時，拜登僅表示，「看他們倆互相較量會很有趣。」此外，拜登也指出，必須確保川普不會再度掌權，「我們必須證明，即便他參選也不會再掌權。」

目前高齡80歲的拜登，已是美國史上最年長的總統，若2024年再度連任成功，將會打破自己的紀錄。不過，根據期中選舉的出口民調顯示，有超過三分之二的美國選民，不希望拜登尋求連任。

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