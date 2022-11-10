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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

▲大陸國務院總理李克強（圖左）與柬埔寨首相洪森（圖右）會面。（圖／路透）

▲大陸國務院總理李克強（圖左）與柬埔寨首相洪森（圖右）會面。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（9）日在金邊與柬埔寨首相洪森會談，會談過程中，李克強當面向洪森表示，大陸將再向柬埔寨提供2億元人民幣（約8.8億元新台幣）的援助，以助力柬埔寨改善民生。據了解，大陸在2021年7月時，曾向柬埔寨提供2.7億美元（約85.7億元新台幣）的無償援助及捐贈300萬劑新冠疫苗。

▲▼中國大陸援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社）

▲大陸在新冠疫情期間，援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社）

洪森總理常務助理英速帕烈在會後透露，李克強在會談中重申，中國將繼續幫助柬埔寨改善民生，還將增加柬埔寨赴華留學生名額，助柬修復古文物、排雷、衛生、農業和基礎設施等。

李克強表示，中柬傳統友誼深厚，擁有高度政治互信，「首相（洪森）先生是疫情突發之際首位訪華的外國領導人，柬埔寨是疫情發生以來，我首次出訪的國家，表明中柬相互支持、守望相助。」

李克強指出，中方願同柬方辦好明（2023）年「中柬友好年」活動，擴大進口柬優勢農產品，支持柬加快推進工業化，深化科技、教育、文化等領域合作，增加兩國直航航班，「中方願為柬改善民生提供力所能及的幫助。」

李克強強調，一個穩定、發展、繁榮的柬埔寨對維護地區穩定和發展、促進中國和東盟關係具有重要意義，「中方支持柬辦好東亞合作領導人系列會議，支持東盟（東協，下同）團結和中心地位，支持東盟為促進國際地區和平與發展發揮更大作用。」

柬埔寨首相洪森則提到，「柬中是鐵桿朋友，柬中友誼得到柬人民擁護支持。柬方堅定奉行一個中國政策，支持共建柬中命運共同體，推動兩國關係深入發展。」

會後，大陸與柬埔寨兩國總理還一同見證10餘項雙邊合作文件的簽署，李克強也出席金邊至西哈努克港高速公路通車儀式。

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