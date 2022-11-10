男友霸氣幫「清空雙11購物車」！她見超鬧清單急喊：不妙

▲女網友分享男友清空購物車的「烏龍暖舉」。（示意圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

雙11購物節就要到了！一名女網友表示，自己習慣把想要商品都先放進購物車，某天男友突然告訴她，已經幫她清空購物車了，讓她相當感動和開心，但聽到「下一句話」瞬間又感到不妙，原來男友搞了大烏龍，買的全是老媽的東西。

一名女網友在Dcard以「男友清空了我(媽)的購物車」為題發文，表示近日因為雙11即將到來，男友知道她有提早把想買的東西放進購物車的習慣，今年也不例外，自己很早就看好要買的鞋子、香水和一些家電產品，打算時間一到再結帳。沒想到前幾天男友突然說，「欸妳今年雙11不用買了，我都幫妳清空了。」她愣了一下，男友接著說，「前幾天趁妳洗澡的時候我偷看的，我都幫妳訂好了。」她聽完整個人心花怒放，但是男友接著說了一句，「大部分都買了啦！但妳想買的東西我都看不太懂就是了」。

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原PO聽到後立刻察覺不妙，因為她的電商帳號是和媽媽共用，於是立刻拿手機查看，結果看到男友買了玉石手鏈、魚油、按摩枕以及唯一一個她選的鞋子，就是沒有她最想要的氣炸鍋。

原PO又氣又好笑 ，雖然很感謝男友的貼心，「但親愛的，你費盡心思清空的不是我的購物車，是你岳母的啊！」最後她開玩笑說，「現在貨在運送的路途上，我是不是該叫他到時候自己送去順便提親？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「看到手鍊笑死，看起來是位迷信的媽媽哈哈」、「暖錯方式了」、「討好女友幹嘛，直接討好岳母才是王道」、「好啦雙11去送禮順便認岳母了」、「至少還有男友可以幫清空購物車，我沒人幫清空連荷包也空」、「假抱怨真放閃」。

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